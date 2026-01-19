　
洪詩照顧失智公公！廣告小妹分析「聖母」背後真相：為她開心

▲▼洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出。（圖／翻攝自洪詩IG、李運泰Threads）

▲洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出。（圖／翻攝自洪詩IG、李運泰Threads）

記者施怡妏／綜合報導

女星洪詩在2023年嫁給李運慶，大伯李運泰於去年10月發文，感謝她幫忙照顧失智父親，被批「把洪詩當傭人」，引發網友激烈爭論。對此，網紅「廣告小妹」分析，這類行為背後往往隱藏著對家庭歸屬感的渴望，每個人在關係中追求的東西不同，只要當事人覺得值得，外界就應給予尊重。

廣告小妹：渴望彌補原生家庭缺憾

廣告小妹在臉書發文，大學時期認識一名在台灣做代購的女孩，對方不僅外型出眾、能力也強，後來兩人成為了網友，由於對方每次回訊息的時間都是跟美國時區同步，他便好奇提問，才知道女孩為了照顧男友的父親，每天白天都要去醫院，長達7年全心投入照護工作。

廣告小妹坦言，當時的自己很年輕，對此行為無法認同，甚至曾在心中暗自告誡「千萬不要變成她那樣」，只要肯吃苦，就有吃不完的苦；但如今廣告小妹回過頭審視，「該說她聖母嗎？好像不能。她是在找尋缺失的東西」，女孩的原生家庭冷漠，男友以及男友爸爸都對她很好，「她說照顧公公的時候，會產生『有家』的感覺。」

廣告小妹感嘆，「缺愛的孩子，一輩子都在找愛，奮不顧身，假如有一位女性長輩給了我母親從未給過我的溫暖，我也是會願意照顧她的。」

最後她也呼籲所有父母，若不希望女兒未來在感情中過於辛苦，從小就應給予足夠的關愛，「洪詩在這段關係裡，找到了她想要的東西。我為她高興。千金難買我願意。」

01/17 全台詐欺最新數據

相關新聞

被批把洪詩當傭人！李運慶兄道歉：用詞不當

被批把洪詩當傭人！李運慶兄道歉：用詞不當

男星李運慶的哥哥李運泰，近日因去年10月向弟媳洪詩（洪詩涵）致謝的貼文，被批「把洪詩當傭人」，引發網友激烈爭論。對此，李運泰於18日出面澄清，對用詞不精準造成誤解表示抱歉，也強調自己只是單純分享洪詩的優點。

洪詩大伯發文掀風波！潔哥吐槽：不讓女兒沒苦硬吃

洪詩大伯發文掀風波！潔哥吐槽：不讓女兒沒苦硬吃

李運慶親解「不請看護」質疑！遭酸洪詩錯嫁了

李運慶親解「不請看護」質疑！遭酸洪詩錯嫁了

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

