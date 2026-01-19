柯文哲轟營養午餐免費騙選票　蔣萬安：柯對各種議題有各種說法

▲台北市長蔣萬安今日出席信義區115年度市長與里長有約。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對台北市長蔣萬安推動營養午餐免費，前台北市長柯文哲昨日譏諷此舉基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，而「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」不過，民眾黨主席黃國昌日前也肯定營養午餐全面免費是正確的，柯說法形同攻蔣、打臉黃。蔣萬安今（19日）回應，柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？營養午餐免費也謝謝很多朋友給予多方建議，地方也都給予很多支持。

蔣萬安今日上午出席與基層里長交流活動前受訪表示，柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？營養午餐免費最主要的是希望讓孩子在成長過程中、最關鍵的時期吃得營養又安心，也希望可以減輕孩子家庭的負擔，每一個孩子都不會因為家裡的經濟狀況而在餐桌上感受到不同。

蔣萬安說，大家看到的是台北每個家庭的可支配所得很高，但台北也是物價生活成本最高的城市，所以在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常，因此營養午餐免費也謝謝很多朋友給予多方建議，地方也都給予很多支持。

柯文哲昨日表示，營養午餐完全免費政策，這並沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，但若是應付少子化，就可以接受。推出每個政策要考慮誰是受害者、受益者，若說是全部免費，顯然沒有很明顯的受害者，受益者是每一個人，可是卻把社會重新分配的機制取消掉，這個時候唯一的目的只是政策領導，但實務上，全台灣營養午餐免費的品質都變差，因為若不要錢，大家就不會珍惜，完全不用錢的時候，督導的力道會變弱。

柯文哲說，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，另有一政策他也絕對反對，就是每天喝一杯鮮奶，以前台北市議員闕枚莎跟他講過，他說他是醫生，沒有說服他，給小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，這個騙選票非常有用，只是沒有實際上意義，政治就是這樣，「你也知道在騙選票，但好啦、好啦、要騙就騙。」

