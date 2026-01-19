藍白擬自提1.25兆軍購特別條例　顧立雄：沒有必要性

▲顧立雄19日到立法院外交國防委員參加秘密會議。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美回台後，預告針對1.25兆國防特別預算條例提黨版，國民黨也傳出將跟進自提黨版。對此，國防部長顧立雄今（19日）表示，國防部的相關條例都是依照敵情、作戰需求，跟美方討論後所擬出來的一個整體性規劃，如果朝野政黨有任何意見的話，希望都在這條例裡面進行討論，應該沒有自提版本的必要性。

立法院外交國防委員會19日召開秘密會議，邀請顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備詢。會前媒體詢問，針對1.25兆軍購特別預算，除美方軍售的3500億左右的項目外，還包含了美方可能會出售「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）、「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS），以及國內自製的弓四飛彈跟劍二飛彈？

顧立雄回應，這些跟美方之間的這些軍購項目，在美方知會國會前，國防部沒有辦法對外公開。今天之所以要採取機密專報，其實應該要等到條例付委之後，委員會再來安排專報，但現在因為條例都還沒有付委，所以特地跟王定宇商量，是不是為了跟朝野進行溝通，請王來安排秘密專報，相關內容就會跟委員會做一個比較詳盡的報告。

顧立雄說，國防部希望條例能夠儘速付委；事實上國防部之前就已經請很多同仁陸續跟很多委員進行溝通，那如果要進行進一步的溝通，不管是安排今天的秘密專報，也希望後續付委進入委員會後，委員有任何的問題，如果不能公開就以秘密專報來處理，可以公開就以公開的方式來跟各位做個報告。

針對軍購案的「商售」跟「軍售」，顧立雄說，軍售就是政府對政府，所以國防部透過建案提出需求並與美方洽商之後，經過美方同意，美方會進行內部的程序，然後再進行知會國會，這是軍售的這個程序；商售的程序就是按照國內相關的規定，國防部會做商情的調查、組織專案的團隊，然後依照《政府採購法》，進行必要的程序，包括招標文件內容的審定，這些內容都會包括有相關的罰則等，兩者完全不同的程序。

媒體追問，商售的金額大概多少？因為軍售不能講，商售總可以講？顧立雄表示，在特別條例還沒有付委，也沒有通過前，「我們還要尊重立法院」，因為立法院就整個特別條例的金額，它有一個上限總額的規定，那立法院能夠給多少預算，國防部還要再根據這些後續的預算內容，來安排軍售、商售跟委製的部分。

至於藍白擬各自再提相關特別條例的預算，顧立雄說，國防部的相關條例都是依照敵情、作戰需求，跟美方討論後所擬出來的一個整體性規劃，所以國防部還是希望，如果朝野政黨有任何意見的話，「都在我們這個條例裡面進行討論，如果要做修正，也在這個討論修正，就可以了，應該也沒有自提版本的必要性」。