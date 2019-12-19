李彥秀批蔡政府「0到6歲國家一起養」政策　高嘉瑜提2問回擊：斷章取義





▲高嘉瑜、李彥秀。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

立委李彥秀19日批評，現在候選人應為0到6歲孩童怎麼照顧的政策好好盤點，不是拍幾張照片而已，也不應只是蔡政府「發一點現金」的政策。對此，同為北市第四選區的立委候選人高嘉瑜回擊，少子化一直是國家的重大議題，現在年輕人的經濟負擔沉重，造成不敢生、不敢養，透過公部門資源的補助及協助，減輕父母的負擔，本就是政府及民代應該推動的方向。

高嘉瑜指出，李彥秀19日抨擊總統蔡英文的「0到6歲國家跟你一起養」政策，是李彥秀斷章取義，對政策完全不了解。蔡英文的政策從來就不是李彥秀說的「只想發現金就把孩子照顧好」，而是與公托、公幼雙軌並行，在公托、公幼擴大普及前，津貼是必須並行的方法。

高嘉瑜補充道，「北市的公托是我在101年時，要求開辦的，過程極其艱辛，但我鍥而不捨，從未放棄，北市終於在102年時開辦公托」，公托對權貴來說可能沒有感覺，但對一般百姓而言，確實十分需要。

高嘉瑜說，對李彥秀早上政策的討論表示歡迎，並給予正面的良性回應：第一，她主張實坪制，請問李彥秀是否贊成目前台灣公設計價的制度？還是贊成實坪制？第二，她主張大幅調降汽車進口關稅，請問李彥秀認為目前台灣的進口車售價與世界相較，價格合理嗎？是否有認知台灣數十年以超高汽車關稅，保護某家特定企業，是瘦百姓肥財團？又是否贊成大幅調降汽車進口關稅、貨物稅？

最後，高嘉瑜表示，自己在議員任內推動成立公辦民營托嬰中心，到目前台北市各行政區都最少有一間公托，公托的品質也頗受好評，證明如果是正確的政策方向，大家都應該放下成見，跨黨派去推動，才是百姓之福。

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