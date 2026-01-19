　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化車站驚魂！見女子「被摸屁股」　暴走男亮刀架移工脖子

記者唐詠絮／彰化報導

彰化火車站旁昨（18）日下午發生一起持刀脅持事件！一名33歲吳姓男子見到一名移工正在對女子襲臀，竟持刀架其脖子，場面一度緊張。一旁移工好友見義勇為，與站務人員聯手壓制，警方接獲報案後亦迅速出動「快打部隊」迅速將人逮捕帶回，所幸現場無人受傷，該名男子已被依恐嚇、妨害自由等罪嫌移送法辦。

▲彰化車站有男子持刀架移工脖子遭警方帶回。（圖／民眾提供）

▲彰化車站有男子持刀架移工脖子，遭警方出動快打部隊帶回。（圖／民眾提供）

據警方初步調查，本案發生於昨日下午4時37分，當時正值彰化火車站通勤高峰，站前人潮眾多。當時蘇姓移工與4名移工友人(1男、3女)同行，在站外公廁前走廊蘇男與其中一名女友人正在嬉鬧，吳男見到蘇男的手在摸女子的屁股，一時情緒激動，掏出隨身攜帶的折疊刀，上前架住蘇姓移工的脖子。

▲彰化車站有男子持刀架移工脖子遭警方帶回。（圖／民眾提供）

▲彰化車站有男子持刀架移工脖子遭警方帶回。（圖／民眾提供）

事發突然，周遭旅客見狀紛紛驚嚇閃避。現場有移工友人及多名熱心民眾與火車站務人員發現情況不對，立即挺身而出，趁吳男不備時上前奪刀，雙方在車站走廊發生短暫推擠。在眾人合作下，成功將吳男手上的刀具奪下並予以壓制。此時，彰化警分局獲報後，立即啟動快打機制，不到5分鐘即派遣6名警力趕到，迅速控制現場，並將吳姓男子逮捕帶回。

▲彰化車站有男子持刀架移工脖子遭警方帶回。（圖／民眾提供）

▲彰化車站有男子持刀架移工脖子遭警方帶回。（圖／民眾提供）

警方初步調查，吳姓男子與被害移工彼此並不認識，全案純屬其個人誤會所致。據悉吳男前幾天才因毒品案件被查獲，加上與家人關係不睦，情緒本不穩定。他在警詢時自稱是在「主持正義」，但警方查證後確認純屬誤解。由於行為已涉及依刑法305條恐嚇危害安全罪及151條恐嚇公眾罪，警詢後移送彰化地檢署偵辦。並建請檢方聲請羈押，以防止再有脫序行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逢甲「25年名店」停業！　網不捨：學生的回憶
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

診所院長要女藥師「當小女友」　假借散步貼頸捏臀！判5月定讞

「台大研究計畫」詐iPhone、ASUS　神鬼女助理撈584萬被起訴

獨／嘉義男上山採草藥失蹤！　3天後尋獲「頭部重創亡」

感情與金錢糾紛約談判　男車內近距離槍殺前女友！殺人罪起訴

逢甲夜市有偷拍狼！鞋帶綁密錄器專挑短裙妹　他PO網求轉發

台南安南廟會「煙火碎片墜落砸人」　55歲男頭部縫2針

殺人犯假釋又割傷鄰居搶劫　一審判囚4年2月...法官不准交保

高雄嚴重車禍！大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

診所院長要女藥師「當小女友」　假借散步貼頸捏臀！判5月定讞

「台大研究計畫」詐iPhone、ASUS　神鬼女助理撈584萬被起訴

獨／嘉義男上山採草藥失蹤！　3天後尋獲「頭部重創亡」

感情與金錢糾紛約談判　男車內近距離槍殺前女友！殺人罪起訴

逢甲夜市有偷拍狼！鞋帶綁密錄器專挑短裙妹　他PO網求轉發

台南安南廟會「煙火碎片墜落砸人」　55歲男頭部縫2針

殺人犯假釋又割傷鄰居搶劫　一審判囚4年2月...法官不准交保

高雄嚴重車禍！大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

日小學竟發「鋼彈模型」當教材！老師叮嚀這句網笑翻：英才教育

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

28歲海陸中士淪共諜　外公：怕學壞才送去當兵

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

獨／抹黑女藝人「用美色勾引人夫」　醋女下場曝

蘆洲老夫婦雙亡　房東姪兒曾聽「吵架、女性喘息聲」

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

蘆洲雙屍「最後身影曝」！妻頭部重擊凹陷死狀慘

泡泡瑪特排隊爆衝突！驚傳「持刀通報」

更多熱門

相關新聞

「中壢已經沒有台灣人了」　網紅實際走訪驚呼

「中壢已經沒有台灣人了」　網紅實際走訪驚呼

網路社群近日熱議「中壢已經沒有台灣人了」，有網友直呼到中壢像身在國外。對此，旅遊YouTuber「走跳保羅與Tiff」實際走訪，果然往來行人都用英文交談，沿街都是異國餐廳、小吃，還有各式招牌，這樣的變化，正是台灣經濟及移民政策縮影。

他幫省車資、教轉車！越南移工脫口2字暖哭

他幫省車資、教轉車！越南移工脫口2字暖哭

南投深山嚴重車禍！肥料車翻覆移工噴飛　釀2死2傷

南投深山嚴重車禍！肥料車翻覆移工噴飛　釀2死2傷

賈董突發文：請繼續支持鬼塚虎

賈董突發文：請繼續支持鬼塚虎

移工遇盤查有貓膩　詳查逮到一對通緝犯

移工遇盤查有貓膩　詳查逮到一對通緝犯

關鍵字：

彰化車站移工摺疊刀脖子

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面