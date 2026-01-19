彰化車站驚魂！見女子「被摸屁股」　暴走男亮刀架移工脖子

記者唐詠絮／彰化報導

彰化火車站旁昨（18）日下午發生一起持刀脅持事件！一名33歲吳姓男子見到一名移工正在對女子襲臀，竟持刀架其脖子，場面一度緊張。一旁移工好友見義勇為，與站務人員聯手壓制，警方接獲報案後亦迅速出動「快打部隊」迅速將人逮捕帶回，所幸現場無人受傷，該名男子已被依恐嚇、妨害自由等罪嫌移送法辦。

▲彰化車站有男子持刀架移工脖子，遭警方出動快打部隊帶回。（圖／民眾提供）

據警方初步調查，本案發生於昨日下午4時37分，當時正值彰化火車站通勤高峰，站前人潮眾多。當時蘇姓移工與4名移工友人(1男、3女)同行，在站外公廁前走廊蘇男與其中一名女友人正在嬉鬧，吳男見到蘇男的手在摸女子的屁股，一時情緒激動，掏出隨身攜帶的折疊刀，上前架住蘇姓移工的脖子。

▲彰化車站有男子持刀架移工脖子遭警方帶回。（圖／民眾提供）

事發突然，周遭旅客見狀紛紛驚嚇閃避。現場有移工友人及多名熱心民眾與火車站務人員發現情況不對，立即挺身而出，趁吳男不備時上前奪刀，雙方在車站走廊發生短暫推擠。在眾人合作下，成功將吳男手上的刀具奪下並予以壓制。此時，彰化警分局獲報後，立即啟動快打機制，不到5分鐘即派遣6名警力趕到，迅速控制現場，並將吳姓男子逮捕帶回。

警方初步調查，吳姓男子與被害移工彼此並不認識，全案純屬其個人誤會所致。據悉吳男前幾天才因毒品案件被查獲，加上與家人關係不睦，情緒本不穩定。他在警詢時自稱是在「主持正義」，但警方查證後確認純屬誤解。由於行為已涉及依刑法305條恐嚇危害安全罪及151條恐嚇公眾罪，警詢後移送彰化地檢署偵辦。並建請檢方聲請羈押，以防止再有脫序行為。