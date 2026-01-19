分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

▲行政院長卓榮泰親赴桃園機場接機，歡迎談判團隊返抵國門。（圖／共訊畫面）

記者郭運興／台北報導

台美關稅談判團隊近日完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，在所有逆差國中獲得最優惠待遇，行政院長卓榮泰今（19日）清晨也親自接機，等候談判團隊凱旋。對此，媒體人樊啓明表示，這次卓榮泰打破常規，超高規格迎接副院長鄭麗君，執政黨操作意圖明顯，高層接機畫面有極強的政治訊號，造王鄭麗君，累積鄭麗君的政治資本，是否代表民進黨參選台北市長成為接下來的政治話題。

樊啓明表示，上回行政院長親自到機場接機副院長，網路上只查到在1970/5/1，時任副閣揆的蔣經國訪美從松山機場返抵國門，當時行政院長嚴家淦在機場歡迎。

樊啓明指出，根據過去中華民國政府的行政禮儀與慣例，接機層級通常遵循「對等」或「下級接上級」的原則。

樊啓明指出，另外行政院長過去通常也只負責「送機」，或在行政院內接見歸國人員，這次卓榮泰以行政院長之尊打破常規，超高規格迎接副院長鄭麗君，執政黨操作意圖明顯。

樊啓明點出2意圖，第一，凱旋歸國，自己定義對美關稅談判大勝利，主導話語權，進行大內宣。

樊啓明強調，第二，造王鄭麗君，高層接機畫面有極強的政治訊號，累積與鄭麗君的政治資本，是否代表民進黨參選台北市長就成為接下來的政治話題。