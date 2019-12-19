影／朱立倫談首場政見會：韓國瑜攻守俱佳、蔡英文緊張「抹紅」當提款機

記者羅婉庭／新北報導

針對首場總統政見發表會藍綠兩方表現，韓國瑜全國競總主委朱立倫19日上午表示，國民黨總統候選人韓國瑜的表現是攻守俱佳，總統蔡英文則是比較緊張，防守居多，但民進黨仍是把「抹紅」對手當成選舉提款機，很不道德。

朱立倫認為，第一場政見發表會，已經有接近辯論會感覺，韓國瑜攻守俱佳，令他印象深刻，除了能夠提出自己的看法，也能夠質問總統蔡英文，但蔡英文似乎有一點緊張，防守的比較多。

他表示，相當期待29號的辯論會，總統選舉最少要有兩場辯論。除次之外，朱立倫也呼籲，蔡英文應該要有總統的高度，兩岸正常交往要理性的面對，「民進黨今天去見中共的官員叫做正常交往，國民黨就叫賣台」，絕對不應該用這樣的心態抹紅，在選舉中抹紅其他政黨是非常不道德的。

朱立倫說，不管是真是假，至少國民黨不會去抹紅民進黨，民進黨最大的特點就是，只要兩岸有任何接觸，就抹紅國民黨，但事實上「民進黨現在檯面上的人物，哪一位可以大聲的出來說，從來沒有跟這些中共或者是中共重要人士見過面？」

他直言，前行政院長賴清德、前高雄市長陳菊都訪問過中國大陸，也會面過非常多重要人士，因此，民進黨不必在選舉的過程中，把「抹紅」當作選舉最重要的提款機，每一位都愛中華民國，每一位都是堅持台灣的立場，兩黨如果能夠走出這樣子的情節，才能夠真正理性的辯論，但很遺憾民進黨仍在選舉中，不斷把抹紅當提款機。

另外，國民黨主席吳敦義再度失言，引發歧視女性的批評，除了黨內呼籲他道歉，朱立倫也表示，台灣作為現代化的社會，應該特別尊重對女性同胞，不管藍營、綠營過去都有這樣的情況，也希望大家在發言時候，都能夠對女性同胞特別的尊重。

朱立倫上午出席新北黨部幹部誓師大會，首次以韓國瑜全國競選總部主委身分，為新北12位立委提名人站台背書，並授予12選區輔選幹部戰旗，共同力拼總統、立委高票當選。

▲朱立倫出席新北黨部幹部誓師大會。（圖／朱辦提供）

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