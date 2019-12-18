政見會／韓國瑜開場先轟蔡英文：不愛中華民國、不愛九二共識、對不起台獨

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度在鏡頭前交鋒。韓國瑜在第一輪發言時表示，要先搞清楚一件事，沒有國就沒有家，這場是第十五任總統政見發表會，還是「這個國家」的政策發表，蔡英文從來沒講清楚，前三年提到台灣就用「這個國家」。

韓國瑜接著表示，蔡英文身為中華民國總統，享受憲法賦予權利，不把國家定位講清楚，政見說明會有什麼意義，蔡英文有三條路選擇，第一，不愛中華民國。第二，不要九二共識，國民黨立場很清楚，在中華民國國格之下發展兩岸交流是九二共識，「你硬要扣帽子說我們認同一國兩制」。

第三，蔡英文講不清楚台獨立場，對不起台灣獨立的朋友，很多台獨的朋友投票給蔡英文，但蔡英文讓這些人失望，蔡英文有責任告訴同胞，2300萬民眾，何去何從。

韓國瑜強調，蔡英文如果不支持台獨，請跟著他走，捍衛中華民國主權，跟著他大喊三聲中華民國萬歲。

根據中選會規劃，政見會共有三輪發表機會，每人每輪發言10分鐘，依抽籤順序分別為韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。韓國瑜在第一輪只用了9分鐘。

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