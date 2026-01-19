指停砍公教年金違憲！　柯建銘親率黨團幹部赴憲法法庭遞釋憲聲請書

▲民進黨團總召柯建銘親率隊，針對停改公教年金聲請釋憲。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，考試院指出，此法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，本月8日已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。民進黨團總召柯建銘今（19日）也率黨團幹部親赴憲法法庭遞釋憲聲請書。

立法院2025年底三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2023年。考試院本月8日表示，此法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，因此8日已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。在憲法法庭判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定處理。

民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜和訴訟代理人今（19日）上午召開「停改公教年金聲請釋憲」記者會。

柯建銘表示，針對去年12月26日，總統公告了《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條，以及《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、38條、67條提出暫時處分及釋憲，民進黨團認為，系爭規定因受違憲宣告，自公布日期失效，第二，認為憲判以前要暫時處分，待會會到憲法法庭去遞件。

隨後，黨團三長和訴訟代理人也前往司法院遞釋憲聲請書。