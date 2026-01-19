　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

訂位客到門口「下秒打電話1句」店家氣炸　網轟：比No Show還誇張

▲熱炒 。（圖／記者陳致平攝）

▲客人在馬路對面打電話取消訂位，讓店家氣炸了。（示意圖／記者陳致平攝）

網搜小組／劉維榛報導

太誇張！有店家抱怨，碰到3位客人訂7點的位子，結果7點5分人都到門口了，卻臨時「上演放鳥秀」，其中一人突然把同行友人拉到對面馬路，店家眼睜睜看著他們邊笑邊撥電話進店裡說，「臨時有事不能去！」氣得店家怒罵「祝你們以後吃飯餐廳都沒開！」引發網友怒轟「這比No Show更誇張」。

太過分！客人邊笑邊上演「放鳥戲碼」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名店家在Threads開頭就以「大家遇過最扯的取消訂位是什麼？」為標題發問，因為他們最近遇到一組沒品的訂位客人，3人預訂晚上7點用餐，到了7點5分時，客人明明已經出現在門口，突然其中一位把他們拉到馬路對面，接著拿起電話撥打給他們，告知「我們臨時有事不能去」。

電話中一旁頻頻傳來笑聲，原PO在店內目睹整個超扯過程，但也只能按捺著情緒，並回應「好的，沒關係」，直到掛上電話後，原PO氣得開罵「祝你們以後吃飯餐廳都沒開！」

網友怒轟「這比No Show還誇張」

底下網友紛紛痛罵，「這比No Show還誇張」、「都知道電話號碼了！直接黑名單就好了，順便通報附近同業一起黑名單以免受害」、「訂位一律使用訂位系統，訂位綁信用卡，預扣訂金」、「台灣的客人真的超沒品，果然就是不要開放訂位才好，先到先贏，訂位遲到、這比No Show還誇張超多」、「這種拉黑名單吧，故意找碴的」。

也有店家遇到類似狀況，卻又無可奈何，「這種的我也遇過！一桌8位，6人已上樓入座，一人在樓下等停車的人，結果還不到5分鐘，6人全部下樓，跟著在樓下的人一起走了，也是回了一句臨時有事」。

另一位網友分享奧客奇葩事蹟，「之前在餐廳上班，一組長輩團8位訂了12:00位子，我12:10打電話詢問『快到了嗎？還是在找停車位呢？』客人回覆『覺得12點吃太早了，所以12:30才要過去』，我回應是假日，後面還有其他客人等候位，這邊會先幫您取消訂位，之後到現場可能需要候位，客人回嗆『已經訂了，怎麼可以把位子給別人』，接著噼哩啪啦唸了一串後掛我電話，最後12:40 出現在店門口」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逢甲「25年名店」停業！　網不捨：學生的回憶
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清空孩子桌面「店員下秒直接上菜」　大票家長崩潰：餐飲界大忌

曾馨瑩自拍秀優雅線條　13個字解讀「女人的價值」

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到

入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

被爆放任廠商無照執刀！中榮3醫「停止手術業務」　本人發聲

沈政男FB消失、林宸佑遭羈押　蘇一峰嘆：綠色恐怖親眼所見

洪詩照顧失智公公！廣告小妹分析「聖母」背後真相：為她開心

訂位客到門口「下秒打電話1句」店家氣炸　網轟：比No Show還誇張

女兒學測考差「台大夢碎」！爸突開Google Maps安慰...4萬人讚爆

高鐵App開1設定！到站「長按通知」超快刷出站　一票驚：現在才知

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

清空孩子桌面「店員下秒直接上菜」　大票家長崩潰：餐飲界大忌

曾馨瑩自拍秀優雅線條　13個字解讀「女人的價值」

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到

入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

被爆放任廠商無照執刀！中榮3醫「停止手術業務」　本人發聲

沈政男FB消失、林宸佑遭羈押　蘇一峰嘆：綠色恐怖親眼所見

洪詩照顧失智公公！廣告小妹分析「聖母」背後真相：為她開心

訂位客到門口「下秒打電話1句」店家氣炸　網轟：比No Show還誇張

女兒學測考差「台大夢碎」！爸突開Google Maps安慰...4萬人讚爆

高鐵App開1設定！到站「長按通知」超快刷出站　一票驚：現在才知

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

日小學竟發「鋼彈模型」當教材！老師叮嚀這句網笑翻：英才教育

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

周杰倫賽後急找盧彥勳特訓 他直戳痛點：先練猜拳XD

生活熱門新聞

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

快訊／07：48規模4.3地震　最大震度3級

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

今晚變天溼答答　探8℃強烈冷氣團

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

更多熱門

相關新聞

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

千萬別裝熟？一名飲料店透露，一位天天報到的熟客，連續兩個月都點同款飲品，他某天主動問「今天也是一樣的嗎？」結果對方不再來消費了。文章引發討論，大票人坦言，「I人大忌！被記住真的超不舒服的」、「不想被特別注意到」。連其他店家也共鳴「多聊一句客人就不來了！」

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

討厭訊息轟炸！iPhone「1功能絕對不關」果粉推爆

討厭訊息轟炸！iPhone「1功能絕對不關」果粉推爆

超討厭打電話！餐廳訂位「1服務超加分」

超討厭打電話！餐廳訂位「1服務超加分」

結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！

結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！

關鍵字：

訂位取消打電話客人

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面