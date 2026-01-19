訂位客到門口「下秒打電話1句」店家氣炸　網轟：比No Show還誇張

▲客人在馬路對面打電話取消訂位，讓店家氣炸了。（示意圖／記者陳致平攝）



網搜小組／劉維榛報導

太誇張！有店家抱怨，碰到3位客人訂7點的位子，結果7點5分人都到門口了，卻臨時「上演放鳥秀」，其中一人突然把同行友人拉到對面馬路，店家眼睜睜看著他們邊笑邊撥電話進店裡說，「臨時有事不能去！」氣得店家怒罵「祝你們以後吃飯餐廳都沒開！」引發網友怒轟「這比No Show更誇張」。

太過分！客人邊笑邊上演「放鳥戲碼」

一名店家在Threads開頭就以「大家遇過最扯的取消訂位是什麼？」為標題發問，因為他們最近遇到一組沒品的訂位客人，3人預訂晚上7點用餐，到了7點5分時，客人明明已經出現在門口，突然其中一位把他們拉到馬路對面，接著拿起電話撥打給他們，告知「我們臨時有事不能去」。



電話中一旁頻頻傳來笑聲，原PO在店內目睹整個超扯過程，但也只能按捺著情緒，並回應「好的，沒關係」，直到掛上電話後，原PO氣得開罵「祝你們以後吃飯餐廳都沒開！」

網友怒轟「這比No Show還誇張」

底下網友紛紛痛罵，「這比No Show還誇張」、「都知道電話號碼了！直接黑名單就好了，順便通報附近同業一起黑名單以免受害」、「訂位一律使用訂位系統，訂位綁信用卡，預扣訂金」、「台灣的客人真的超沒品，果然就是不要開放訂位才好，先到先贏，訂位遲到、這比No Show還誇張超多」、「這種拉黑名單吧，故意找碴的」。

也有店家遇到類似狀況，卻又無可奈何，「這種的我也遇過！一桌8位，6人已上樓入座，一人在樓下等停車的人，結果還不到5分鐘，6人全部下樓，跟著在樓下的人一起走了，也是回了一句臨時有事」。

另一位網友分享奧客奇葩事蹟，「之前在餐廳上班，一組長輩團8位訂了12:00位子，我12:10打電話詢問『快到了嗎？還是在找停車位呢？』客人回覆『覺得12點吃太早了，所以12:30才要過去』，我回應是假日，後面還有其他客人等候位，這邊會先幫您取消訂位，之後到現場可能需要候位，客人回嗆『已經訂了，怎麼可以把位子給別人』，接著噼哩啪啦唸了一串後掛我電話，最後12:40 出現在店門口」。