陳揮文：林宸佑事件想起郭玫蘭案　綠委未審先判愧對民主進步黨名

▲陳揮文。（圖／翻攝自YouTube／陳揮文）

記者郭運興／台北報導

中天新聞記者兼主播林宸佑（綽號「馬德」）涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》遭羈押禁見，綠營則紛紛開轟。對此，媒體人陳揮文18日表示，部分綠委見獵心喜、未審先判，對馬德(林宸佑)亂潑髒水，愧對「民主進步」的黨名，馬德事件，自己想起多年前的同事郭玫蘭，被指控是共諜，最終不起訴，北檢有說一句對不起嗎？他也點名曾共事的綠委林楚茵，還記得郭玫蘭嗎？是不是應該用一樣標準，看待郭玫蘭與馬德？

陳揮文表示，無罪推定原則，是民主法治國家的根本，然而，部分綠委見獵心喜、未審先判，對馬德(林宸佑)、對中天亂潑髒水，落井下石，愧對「民主進步」的黨名。

陳揮文表示，檢警共用24小時，扣除拒絕夜間偵訊，以及向法院聲押的時間，其實，實務上，大部分的收押禁見，是在一天之內完成。

陳揮文直言，馬德事件，讓自己想起多年前的同事郭玫蘭，她曾經是「共諜」，檢調單位浩浩蕩蕩搜索，諭令20萬元交保，限制出境，手機、筆電被扣押。

陳揮文說，過了幾個月，台北地檢署處分不起訴，全案一場誤會，烏龍結尾。但，郭玫蘭名譽嚴重受損，遭受各界異樣眼光，工作求職不順，她聲請國賠失敗，只好自認倒楣。

陳揮文說，更遺憾的是，所謂的「共諜」案爆發四年後，郭玫蘭因病去世。台北地檢署、調查局，有跟郭玫蘭說一句對不起嗎？還是，辦錯了，弄錯了，就算了？

最後，陳揮文點名，2000年，屈指一算，26年前，當時，郭玫蘭、林楚茵跟自己在網媒共事。請問林楚茵，還記得郭玫蘭嗎？相信郭玫蘭會是共諜嗎？是不是應該用一樣的標準，看待郭玫蘭與馬德？

中天發聲明 「毫無所悉，無可回應」

針對林宸佑遭羈押禁見，中天電視台發表聲明指出，對相關案情「毫無所悉，無可回應」，並澄清外傳中天遭搜索「並非事實」，呼籲外界切勿傳播假訊息。中天強調，期盼司法公正審理，勿枉勿縱，「天佑台灣」。

▼中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）