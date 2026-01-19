國軍疑收取林宸佑資金洩軍情　顧立雄：中共滲透情況確實嚴重

▲顧立雄19日到立法院。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

橋頭地檢署偵辦退役軍人涉違反《國安法》案，循線發現《中天》記者林宸佑疑涉嫌提供數千元至萬元不等金額給現役軍人，再由他們將軍事資料給予中共人士，檢調同樣依涉《國安法》向法院聲押林獲准。對此，國防部長顧立雄今（19日）表示，會持恆加強對國軍官兵的法治教育宣導，不斷地精進反滲透工作，「因為確實這個情況（指中共滲透）是相當的一個嚴重」，但是有90％以上的案件，都是官兵檢舉或自查所得；至於「馬德案」，他不予評論。

顧立雄19日到立法院列席外交國防委員會秘密會議，並於會前受訪。媒體詢問，關於現役軍人拍攝影片向中國效忠遭到收押，目前最新進度跟國防部會怎麼處理？以及未來如何防範官兵接觸到中國人士或白手套？顧立雄說，這些遭到滲透案件，他個人感到非常痛心，這些案件都是國防部自查出來的，針對現役軍人涉案，日後還會再精進相關措施。

顧立雄說，他已經講過，國防部對於涉密查核的規範現在已經開始加嚴，精準機密標示也是為了讓官兵對機密資訊的保護有警覺，也會持恆加強對國軍官兵的法治教育宣導，不斷地精進反滲透工作，「因為確實這個情況是相當的一個嚴重」，但是有90％以上的案件，都是官兵檢舉或自查所得，可見官兵的保防教育還是成功的。

媒體追問，「馬德案」跟新聞自由有關嗎？顧立雄說，他對其人他不予評論。

中天聲明：

針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。