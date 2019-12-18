韓國瑜政見會痛批：抓一個楊蕙如「沒抓到的還有多少」

▲總統政見發表會韓國瑜上痛批，「抓到一個楊蕙如，沒有抓到的楊蕙如還有多少」。（圖／中選會提供）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選首場電視政見發表會於18日晚間進行，國民黨總統候選人韓國瑜在第二輪的政見發表中，痛批民進黨豢養網軍「黑韓」，質疑總統蔡英文用納稅人的錢打擊他，抓到了一個楊蕙如，還有多少楊蕙如沒有抓到。

總統蔡英文在第一輪的政見會當中提到，韓國瑜現在都無法釐清豪宅問題，不用等到當總統再由特偵組調查操守問題，以及韓國瑜很多的政策宣示讓許多人覺得還有一些娛樂效果，例如太平島挖石油、花東不限速腳踏車高速公路、高山蓋升旗台等天馬行空的政見。

對此韓國瑜在第二輪的政見會當中回應蔡英文表示，他都沒有質疑過蔡英文的操守問題，他從來說她30幾歲買賣土地賺了1億8千萬這件事。

韓國瑜在拿網軍問題痛批，「我有說過高雄要挖石油嗎？你硬要貼到我身上。網軍不就是你一手豢養的嗎？今天抓到一個楊惠茹，蔡英文告訴我們沒抓到的楊蕙如還有多少，你用納稅人的錢養網軍打擊政治對手我都沒有說」。

韓國瑜強調，蔡英文用納稅人的錢養網軍、用網軍打擊政治對手，他都沒有說這些事情，但是蔡英文竟然拿網軍黑他的資料，拿到政見會上說，「妳講的口氣我聽了完全無法接受，而且我根本不怕面對這些問題，但是我們希望能探討更廣大的國家未來。」。

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