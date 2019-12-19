蔡英文不只應付韓國瑜口水戰　5大政見重點一次看

▲2020總統政見發表會，蔡英文會後接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日出席總統電視政見發表會，除了在沒有讀稿機的狀態下，強勢反擊國民黨總統候選人韓國瑜的猛攻外，也提出5大政見重點，包括：「國家領導人5條件」、「捍衛主權」、「4項共同認知」、「未來4年國安路線」與「四年7大政績」。

面對韓國瑜全場狂轟濫炸的攻擊，蔡英文在沒有讀稿機的狀態下，展現昔日國際談判專家的本色，火力全開與對手激烈口語交鋒。在政見會後，讓支持者驚呼不已，甚至有網友表示，「終於知道為何蔡英文平時要有稿子，不然會射死對手」。

不過，蔡英文除了跟韓國瑜攪和口水戰外，在本次政見會也傳遞5大重點訊息，分別是：「國家領導人5條件」、「捍衛主權」、「4項共同認知」、「未來4年國安路線」與「四年7大政績」。

首先，蔡英文在發言的第一輪，定調「國家領導人的條件，2020選一個值得信賴的總統」。她針對韓國瑜就任市長三個月就請假選總統予以砲擊，批評這是背棄承諾的最壞示範，同時也嘲諷韓國瑜過去所提太平島挖石油、不限速腳踏車快速公路、高山廣設升旗台等信口開河的政見。

接著，蔡英文提出國家領導人的5個條件：堅定意志、把握機會、治國能力、抗壓性、正義感。首先是要有堅定意志，推動年金改革、也要把握機會，因應中美貿易戰，化危機為轉機，投資大爆發、股市上萬點。

此外，蔡英文提出治國能力，她幫助台灣從不缺電到能源轉型，推動長照幼托，22年來首度平衡預算；在抗壓性方面，她在對岸施壓下，仍推動夜市券、國旅補助，來台觀光人次1111萬再破新高；最後是必須要有正義感，她推動社會住宅，第一個向原住民族道歉，也持續推動轉型正義。

在第二輪發言時，蔡英文則聚焦在「主權與兩岸外交」，其中提到「亡國感」的來源，就是國民黨對於對岸的步步退讓，對香港議題模糊以對，以及國民黨的不分區名單問題。

蔡英文指出，總統必須確保國家利益，因此國家戰略不能模糊，遇到壓力不能屈服，得到支持也不冒進；因此，她提出「2個強化」，強化民主國家連結合作與強化自我防衛能力。

此外，蔡英文也拋出「4個認知」，包括：要破壞台海現狀的是中國、中國正利用九二共識，正在掏空中華民國、不能以主權交換短期經濟利益、中國全面滲透，分化台灣社會。

對於未來4年的國安態度，蔡英文指出，透過價值連結，以永續、負責、互惠互利的「台灣模式」，加強國際合作，「中國怕台灣團結、怕台灣的民主、怕台灣的強大，要讓台灣更團結、更民主、更壯大」。

在第三輪的發言中，蔡英文則把主軸緊扣「苦人與庶民」，強調政府做對事，讓苦人得到照顧，讓庶民得到幫助，讓年輕人實現夢想。

首先，蔡英文指出，韓國瑜選上高雄市長，本來有機會可以好好建設高雄，但他選擇落跑，追逐個人權力，「高雄發大財了嗎？如果沒有，憑什麼讓人民相信台灣會發大財？」、「 韓國瑜要為庶民、為苦人做什麼？還是只是把庶民當做選舉工具而已？」

至於蔡英文為庶民、苦人做了哪些政績，她則提出6大成績單，包括推動公托增班至3000班、推動準公托服務、育兒津貼加倍；290萬張夜市抵用券，小攤商營業額成長20%至30%，補助1萬小店家數位服務系統；1.2萬老舊計程車汰換補助，提升運將競爭力；推動中高齡就業方案，協助中老年養老財務規劃，長照2.0再升級；創業要資金，資金要借貸，借貸要擔保，100萬以下，由政府100%擔保；文創沒人鑑價，造成融資困難？推動建立鑑價制度，提供融資協助。

接著，蔡英文也特別談到「國艦國造」的政策，提到自己出席沱江艦開工典禮，遇到三組年輕人，一位是造艦公司員工95%宜蘭在地人、一位是海軍年輕士兵、以及一位中科院工程師，「政策對了，人民參與，你會以國家為榮，國家也會以你為榮」。

在最後，蔡英文也做了簡短總結，她認為政府做對事，苦人會得到照顧，庶民會得到幫助，，年輕人可以實現夢想，「我們正在一起改變國家，讓蔡英文再做四年，讓改變的故事，繼續下去」。

▲2020總統政見發表會後，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



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