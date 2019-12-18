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政見會／「當選總統只做一任」　宋楚瑜：未來4年統一和獨立都不可能

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記者陳家祥／台北報導

2020總統大選首場政見會18日晚間登場。宋楚瑜在最後一輪發言時表示，若當選的話只會做一任。宋楚瑜承諾，當選後的未來4年，獨立和統一都不可能，但是宋楚瑜捍衛中華民國主權、堅持維護台灣自由民主的決心絕不改變，只求台灣勝、中華民國贏。

▲2020總統政見發表會，親民黨宋楚瑜到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲2020總統政見發表會，親民黨宋楚瑜到場。（圖／記者林敬旻攝）

「我要向各位鄉親表達，楚瑜在這邊鄭重宣示，我只做一任」，宋楚瑜表示，這一任將撥亂反正，未來這4年獨立和統一都不可能，但是捍衛中華民國主權、堅持維護台灣自由民主的決心絕不改變，「只求台灣勝、中華民國贏」。

接著宋楚瑜還說，「只做一任，撥亂反正、只做一任，撥亂反正、只做一任，撥亂反正，因為很重要所以要講三遍」。

宋楚瑜表示，今天台灣面臨的環境，兩岸問題必須好好處理好，台灣的民主必需讓全世界覺得這塊土地，我們台灣人自己能夠管好自己，我們要證明我們的治理是有效的，所以我做為中華民國人民選出來的總統，我將來一定會豎立一些範例，那就是未來4年優先的事情。

宋楚瑜說，要把國家利益放在前面，把政黨利益放在兩邊，他當選後會邀請各黨各派的領導人到總統府共商國事，聽取不同的聲音，把當前台灣的許許多多問題，兩岸、年改、健保，我希望聽不同的聲音。

宋楚瑜強調，他會要求任命的行政院長，力行到各縣市跟縣市長好好溝通，資源共享不分黨派不分族群，而不是到選舉時鬥嘴。

「我會很認真網羅各黨各派人才，組成大聯合政府。」宋楚瑜表示，過去幾任總統把文官制度幾乎完全破壞，我們要重新找回我們公務人員的榮譽。

他舉例，過去省政府的時候，一位公共衛生員發現一位學生患了開放性肺結核，繼續追蹤他家人、同學，結果發現從一個案子發現2000個，一一追蹤幫他們治療，我很感動，一再表揚他。另外，大肚火車站的交流道下陷、出車禍，不是只有只修這個，而是全省的交流道一律全部整修，「這就是公務人員、省政府員工，自認是好公務員的榮譽感要找回來，楚瑜說到做到」。

▲▼政見發表會，宋楚瑜。（圖／華視提供）

▲政見發表會，宋楚瑜。（圖／華視提供）

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