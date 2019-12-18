政見會／「我曾操盤台灣民主發展過程」　宋楚瑜：蔡英文拿兩岸問題情緒勒索

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度在鏡頭前交鋒，發表2020總統參選政見。宋楚瑜在第二輪政見發表指出，蔡英文拿兩岸問題做選舉操作、情緒勒索，被派系綁架。

宋楚瑜砲轟兩岸議題，指蔡英文在2016年總統選舉政見辯論稱兩岸絕不能被選舉拿來操弄，很顯然蔡英文開始有聽見他的話，那就是把中華民國憲法跟增修條文，以及兩岸關係條例，作為基本架構，但到了選舉很可惜蔡英文還是被派系綁架，拿兩岸問題作為選舉的操作、情緒勒索，讓大家不安。



宋楚瑜說，台灣才是這塊土地的真正主人，沒人可以出賣台灣，也沒有人可以不重視民意，妄做決定，「我有這個履歷表，我曾經操盤過台灣民主發展的過程，我也領導過省府團隊」。

▲2020總統政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

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