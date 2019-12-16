　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／網傳「挺韓選票上記得簽名！」　王淺秋14:30北市警局報案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「韓國瑜與電商夥伴有約」座談會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲「韓國瑜與電商夥伴有約」座談會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者羅婉庭／台北報導

韓國瑜競選辦公室16日下午將由總發言人王淺秋赴北市警局提告，提告對象為臉書上散布謠言給予錯誤投票資訊，意圖使候選人不當選之網友，韓競辦採取法律行動，以維護韓國瑜總統候選人之權益。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜於選舉期間針對惡意人士所做出法律行動，是為讓大眾了解散布謠言意圖使候選人當選或不當選是犯罪行為，且其罪責相當重，目前依《總統副總統選舉罷免法》第 90 條、《公職人員選舉罷免法》第 104 條之規定，散布謠言或傳播不實之事，意圖使候選人當選或不當選，最重可處五年以下有期徒刑。

韓競辦表示，近日整理訴訟資料發現，雖韓國瑜總統候選人透過法律行動望能讓惡意人士有所警惕，豈知眾多惡意人士並毫無悔意地持續攻擊韓國瑜總統候選人，部分媒體對於新聞報導的處理顯然有未盡查證義務之情形，特定人士涉嫌傳輸錯誤資訊，大眾在網路上亦流傳惡意的指導或是錯誤投票訊息，此等散布謠言而意圖使候選人當選或不當選實已觸法。

韓競辦表示，韓國瑜所主張之法律程序皆有所本，事實上傳播惡意流言意圖使候選人當選或不當選現象極其囂張，為避免造成選舉期間不公正之情形，韓國瑜競選辦公室緊守「真實惡意」原則嚴加檢視篩選，被提告之行為都具有一定程度的惡性。之所以提告，主因是特定人士所發表錯誤資訊是試圖影響當事人選情，竭盡全力散布謠言，不但未盡查證義務，即使有誤也未進行道歉。

特定人士使用臉書，對大量民眾進行誤導性之發文並意欲用其影響力來散佈流言，真實惡意相當明顯，其行為皆構成有妨害選舉罪疑慮。此等散布謠言或傳播不實之事者且目的為意圖使候選人當選或不當選明顯造成選舉期間不公正，韓國瑜總統候選人才訴諸法律行動。

韓競辦鄭重呼籲，不論紙本或網路，媒體及大眾都應堅守應有分際，勿損人權益而不自知，用不實訊息打擊韓國瑜總統候選人之名譽、人格與選情，意圖使候選人當選或不當選而影響韓國瑜總統候選人之選情，此行為實已構成妨害選舉罪。選舉期間若濫用各傳播平台而構成犯罪，我們會「正式提告，絕不會輕易撤告」，千萬別以身試法!

除此之外，競辦呼籲臉書（Facebook）之規範須更謹慎，對於疑似違反社群守則之社團或言論須要再詳查。目前臉書有其社群規範與守則，但有心人士欲藉規範之疏漏，以鑽漏洞之方式來向敵對陣營支持者進行言論箝制，使臉書被特定人士進行反向操作，導致普羅大眾無意中受到欺騙與被利用。

韓競辦指出，臉書實為言論自由發訊的平台，卻發現特定陣營網軍會藉由大量檢舉來達到箝制言論自由之目的。使一個自由發聲的平台遭人為的操作，韓國瑜競選辦公室對此表示遺憾。我們認為，如果此等作法是市場商業行為就要對不同政治立場標準一致，否則讓其規範被網軍反過來使用，霸凌特定陣營支持者，其實與綠媒霸凌韓營並無異處，形同和民進黨共同箝制臺灣的言論自由。

▲韓國瑜辦公室將針對惡意人士散佈不實謠言提告。（圖／韓辦提供）

▲韓國瑜辦公室將針對惡意人士散佈不實謠言提告。（圖／韓辦提供）

ET快訊
謝和弦懶理孕妻喊話…甜蜜再約莉婭「愛的視角」曝光！
中職／確定了！中信兄弟宣布丘昌榮擔任總教練
全台藥品稽查51家違規　屈臣氏「非藥師賣藥」遭罰6萬元
謝和弦「怪裝」現身報社大樓　送高級雪茄交朋友…下秒又進警局了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫火速籌組10縣市副總幹事團！林麗蟬、林義傑加入2020戰局

曝光蔡政府10大跳票事蹟！韓辦：像喝醉的「渣男政府」需要妳才回家

影／慶富案新事證再指向綠高層人馬！吳怡玎：投民進黨等同投貪污犯

環狀線聖誕節通車恐生變　侯友宜：不會為了趕年底而趕

快訊／民航局協調不出班機　韓國瑜金門行程全泡湯

影／朱立倫嗆民進黨吃豆腐：若真重視香港為何不支持難民法？

張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

影／「政務官沒考績獎金！」　王淺秋：我被白罵了很多天

挑釁？IS發布人質照「已處決中國挪威人質」　身分曝光

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

台灣基進爆：李佳芬閨蜜二號接「高美蘭舊職位」　薪水加了近2、3萬

快訊／網傳「挺韓選票上記得簽名！」　王淺秋14:30北市警局報案

「虧雞」豐哥拚選舉　林義豐：辦音樂節讓年輕人紓壓

影／朱立倫火速籌組10縣市副總幹事團！林麗蟬、林義傑加入2020戰局

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

屏東蘇清泉、林育先、傅建雄勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

影／「自由的空氣能被尊重！」波特王團隊「670字」6點聲明　2關鍵切心解約

獨／波特王合體蔡英文影片沒收費　遭打壓坦言有預料…損失百萬：不後悔！

太陽光電發電量發電量贏過去年全年　前十月大增51.7％

特斯拉Model 3挑戰花俏內裝　「橘藍配色」千鳥格紋＆木飾

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！　瑞典文青保養品牌登台

白家綺「辣鼠」低胸見客　現場男演員傻眼：不知要看哪

53歲港男涉走私手機！經港珠澳大橋赴澳門時被公安逮捕　已被通緝7年

開到清晨6點！台中新開質感火鍋　必吃鮮甜燒酒雞鍋、泡菜鍋

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

驚傳裁員！宏達電：營運變革為確保更好的發展　股價飆漲停

臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

全台最美的王品牛排在台南　前身是勝利之聲電台老董43年老宅

政治熱門新聞

即／韓國瑜挺波特王　深夜直播抗議

ET民調／國民黨北市立委領先4區

波特王公司11時將出面說明解約風波

ET民調／何志偉、蔣萬安可望連任

賴清德假傳佛旨支持3號？命理師回嗆

陳菊留債！民進黨指責：高雄人對不起台灣

總統2字被命令下架！波特王不能接受：民主得來不易

波特王跟小英拍片遭陸解約　府：稱台灣總統很正常

1221挺韓大遊行　幕僚估20萬人到場

波特王解約風波延燒！公司出面說明了

波特王團隊670字6點聲明　2關鍵切心解約

聯合報民調／綠營執政23％認台灣變好

快訊／蔡英文聲援波特王：稱台灣總統很自然

影／曝光蔡政府10大跳票事蹟　韓辦：喝醉的「渣男政府」

更多熱門

相關新聞

林義豐：辦音樂節讓年輕人紓壓

林義豐：辦音樂節讓年輕人紓壓

距離投票日剩下不到1個月，「虧雞」林義豐決定選前之夜1月10日下午5時30分至晚上0時，在安平區慈濟高中旁私有空地舉辦 Crazy Friday 國際音樂節活動，除了邀請全球排名百大ＤＪ，還有更多豐富節目內容。

朱立倫火速組副總幹事團！林麗蟬、林義傑入2020戰局

朱立倫火速組副總幹事團！林麗蟬、林義傑入2020戰局

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜

蘇清泉勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

蘇清泉勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

蔡英文：在大陸沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」

蔡英文：在大陸沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選王淺秋

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面