環狀線聖誕節通車恐生變　侯友宜：不會為了趕年底而趕

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

捷運新北環狀線預計在年底通車，交通部14日召開履勘小組會議，要求提出改善事項的補充資料，因此可能會造成通車時間延期。對此，新北市長侯友宜15日上午受訪表示，年底通車是目標，但不會為了趕年底而趕，會盡速改正做好，一定要在安全無虞下通車。

環狀線在前新北市長朱立倫上任後規劃、動工，經歷8年時間建造，原本預計在耶誕節通車，送給市民當耶誕禮物，但因交通部委員在履勘會議提出多項改善事項須提供資料，待18日前市府交齊補充資料後，由交通部再決議。

侯友宜表示，年底通車是一個目標，儘管初勘過了，但履勘之前還有一些缺失，交通部交通委員有一些想法，就會繼續把它改正做好，一定要在安全無虞下盡速通車。

他強調「不會為了趕年底而趕」，希望是越快越好，但若年底沒辦法通車，在安全無疑底下，可嘗試做一個試乘，或是把缺失改進到一個狀況，將隨時與市民報告，期待越快在安全無疑的情況下順利通車。

環狀線第一階段再10月25日初勘後，提出應改善事項12項，台北市日前改善完成提報交通部履勘，交通部14日召開履勘小組會議，針對實施方式、程序、分工等進行討論，履勘委員認為仍需時間檢視確認改善情形，新北市府也同意在18日前依委員意見提供補充資料。

日後改善事項必須經交通委員複檢且通過後，才得依程序報請交通部進行履勘；履勘後依履勘結論完成「營運前須改善事項」，報請交通部核准營運，交通部同意後，再由雙北市長共同擇定通車日期。