影／朱立倫火速籌組10縣市副總幹事團！林麗蟬、林義傑加入2020戰局

記者羅婉庭／台北報導

繼公布由40位國民黨青年議員組成的「新世代戰鬥團」之後，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫16日公布剛成軍的「跨域領航戰隊」以及10縣市競選總部副總幹事，專業領域名單包括超馬選手林義傑，不分區立委林麗蟬、許毓仁、童惠珍、王育敏以及被稱為「藍營口譯哥」的黃裕鈞，分別提出各專業領域的政策願景。

▲朱立倫「跨域領航戰隊」成立記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫宣布，全國競選總部副總幹事由這10位生力軍出任，同時請各縣市重要人士擔任，包括前國民黨副秘書長江政彥、台北市蔣乃辛、新北市吳育昇、新北市朱俊曉、新竹市呂學樟、台中市蔡錦隆、嘉義縣吳育仁、臺南市郭榮豐、 高雄市施明豪、花蓮縣魏嘉賢、屏東縣蘇清泉，新增共20位全國競選總部副總幹事。

朱立倫表示，透過跨領域專家，政策火力支援，各區域代表，地方奧援，競選總部已完成選戰政策、地方綿密的佈建。朱立倫接任主委之後，接連前往新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、宜蘭，與藍營縣市首長見面，研商選情，同時整合藍營執政首長與地方重要人士，對區域立委的支持。

朱立倫目前已完成競辦對接中央黨部、黨內大老整合、青年議員戰鬥火力，成立議題導向的領航團，將爭取韓在中間選民、知識藍選民的信心，未來朱立倫將複式拉抬，狂掃台北、新北、桃園、台南等地競選總部。

針對外界認為他的選舉力度更勝國民黨候選人韓國瑜，是否放眼下屆黨主席與2024總統大位，朱立倫回應，這些言論都是標準的「敗選模式」，任何自私自利的想法都是非常不可取的，絕對不應該在這個時候討論，「但民進黨一定會幫我們討論，我們也可以幫民進黨討論他們敗選之後的工作。」

另外，陳宗彥日前輔選時竟說出，「政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹，看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去；萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票」遭批違反行政中立。對此，朱立倫表示，民進黨執政之後很多的作為令人瞠目結舌，掌管中選會、全國選務工作的內政部次長竟然可以說這樣的話，應該公開道歉。



新住民代表林麗蟬委員提出，衛福部、移民署過去不斷地將新住民懷孕媽媽「推來推去」造成家庭破碎的案例，讓人非常痛心，因此她提出五點政策，一、保障新移民人權，陸外配權益要衡平。二、成立新移民委員會。三、未納保懷孕新移民納入全民健保四、培養新移民職業考試知能。五、出入境新移民關懷服務。

體育界代表、超馬名將林義傑表示，自己是運動老兵，用所有青春歲月投入運動，但是在台灣，運動員沒有加、沒有制度，因此競爭力嚴重不足，於是他退休後跨領域學習，從教育到商業，他建議，台灣應該制定體育法、組職業工會，並且一定要設立體育法庭救濟。



曾獲得兩屆師鐸獎的原民代表高元杰校長，針對原民政策提出，一、能自主： 設立民族會議，推動領域自治。二、有尊嚴： 捍衛教育主體，致力族群共融。三、改善原鄉環境，促進都原生活等政策。

農漁業代表林啟滄總幹事建議，中央必須著重資源保育、漁業永續，同時培養年輕人才進入農漁業，政府也應研發高經濟魚種，擃展國際行銷，另外，應該維持漁船用油補貼，以降低漁民生產成本，減輕漁民負擔；更重要的是解決與鄰近國家因重疊經濟海域所造成漁業糾紛，確保漁民權益。

僑界代表童惠珍委員指出，台灣應該推動「僑民教育法」立法，強化僑民的教育與文化，且推動外交、僑務人員的相關考試，讓晉用與訓練制度化，另外，強化僑商組織，鼓勵僑商來台投資。



新創界代表許毓仁委員根據主計處統計指出，台灣40歲以下人口約七百萬，其中高達六成畢業生希望離開台灣、出國發展，這是台灣人才流失的警訊。 許毓仁建議，一、設立300億的「青年願景工程」，提升就業技能。二、鬆綁資本市場法規，讓國際創業動能驅動台灣創新的齒輪。三、推動數位經濟建設，創造高薪就業機會。四、晉用新世代人才，讓政府機能回春。五、落實青年參與，共同擘劃十年國家社會發展策略規劃。六、協助青年嫁接國際知名企業，讓青年的未來可以放眼全球、佈局世界等政策。

客家代表邱一峰中央委員提出，一、客語紮根，客語薪傳，鼓勵藝文創作與文資數位典藏。二、復興全台客庄觀光文化，串聯客庄廊道。三、加強推廣客家十二節慶，如客家天穿日山歌活動。四、重視客家青創產業發展，平衡地域發展。五、串聯世界客家青年資料庫，培植客家青創產業，落實客家青年勇敢走出台灣。發展客青網絡等政策。

醫療公衛代表陳宜民委員提出，錯誤的政策比貪污更可怕，就像民進黨提出的非核家園，卻是用肺發電，非核家園不是不能做，而是不能躁進的實施。並建議長照服務法與長照保險法的重要性，「再生醫療法」對很多癌症患者來說非常重要，但民進黨卻一再的阻擋。

國際事務代表黃裕鈞表示，台灣的教育應該國際化，如同韓國瑜所建議，讓台灣的學子到國外交流，讓台灣成為自由民主核心國，並強化「非傳統」外交，政府也必需更重視台美邦誼。

社福代表王育敏表示，台灣面臨少子化、高齡化，台灣應廣設公托，讓年輕爸媽安心、放心的生養，失能人口即將來到一百萬，在老年方面建議推動長照保險，並提高長照覆蓋率，達成幼有所長、老有所終的社會概念。

「跨域領航戰隊」、競選總部副總幹事 名單：

1、新住民林麗蟬

2、體育林義傑

3、原民高元杰

4、農漁林啟滄

5、僑界童惠珍

6、新創許毓仁

7、客家邱一峰

8、醫療公衛陳宜民

9、國際事務黃裕鈞

10、社福王育敏

競選總部副總幹事：

前國民黨副秘書長江政彥

台北市：立法委員蔣乃辛

新北市：前立法委員吳育昇

新北市：前立法委員朱俊曉

新竹市：前新竹市黨部主委呂學樟

台中市：前台中市黨部主委蔡錦隆

嘉義縣：前嘉義縣黨部主委吳育仁

臺南市：前台南市黨部主委郭榮豐

高雄市：張善政之友會總幹事施明豪

花蓮縣：花蓮市長魏嘉賢

屏東縣：前屏東縣黨部主委蘇清泉

▲朱立倫組成的「跨域領航戰隊」中包含超馬下選手林義傑、各領域的現任不分區戰將。（圖／記者屠惠剛攝）