　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／朱立倫火速籌組10縣市副總幹事團！林麗蟬、林義傑加入2020戰局

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

繼公布由40位國民黨青年議員組成的「新世代戰鬥團」之後，韓國瑜全國競選總部主委朱立倫16日公布剛成軍的「跨域領航戰隊」以及10縣市競選總部副總幹事，專業領域名單包括超馬選手林義傑，不分區立委林麗蟬、許毓仁、童惠珍、王育敏以及被稱為「藍營口譯哥」的黃裕鈞，分別提出各專業領域的政策願景。

▲▼朱立倫「跨域領航戰隊」成立記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫「跨域領航戰隊」成立記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫宣布，全國競選總部副總幹事由這10位生力軍出任，同時請各縣市重要人士擔任，包括前國民黨副秘書長江政彥、台北市蔣乃辛、新北市吳育昇、新北市朱俊曉、新竹市呂學樟、台中市蔡錦隆、嘉義縣吳育仁、臺南市郭榮豐、 高雄市施明豪、花蓮縣魏嘉賢、屏東縣蘇清泉，新增共20位全國競選總部副總幹事。

朱立倫表示，透過跨領域專家，政策火力支援，各區域代表，地方奧援，競選總部已完成選戰政策、地方綿密的佈建。朱立倫接任主委之後，接連前往新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、宜蘭，與藍營縣市首長見面，研商選情，同時整合藍營執政首長與地方重要人士，對區域立委的支持。

朱立倫目前已完成競辦對接中央黨部、黨內大老整合、青年議員戰鬥火力，成立議題導向的領航團，將爭取韓在中間選民、知識藍選民的信心，未來朱立倫將複式拉抬，狂掃台北、新北、桃園、台南等地競選總部。

針對外界認為他的選舉力度更勝國民黨候選人韓國瑜，是否放眼下屆黨主席與2024總統大位，朱立倫回應，這些言論都是標準的「敗選模式」，任何自私自利的想法都是非常不可取的，絕對不應該在這個時候討論，「但民進黨一定會幫我們討論，我們也可以幫民進黨討論他們敗選之後的工作。」

另外，陳宗彥日前輔選時竟說出，「政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹，看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去；萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票」遭批違反行政中立。對此，朱立倫表示，民進黨執政之後很多的作為令人瞠目結舌，掌管中選會、全國選務工作的內政部次長竟然可以說這樣的話，應該公開道歉。

新住民代表林麗蟬委員提出，衛福部、移民署過去不斷地將新住民懷孕媽媽「推來推去」造成家庭破碎的案例，讓人非常痛心，因此她提出五點政策，一、保障新移民人權，陸外配權益要衡平。二、成立新移民委員會。三、未納保懷孕新移民納入全民健保四、培養新移民職業考試知能。五、出入境新移民關懷服務。

體育界代表、超馬名將林義傑表示，自己是運動老兵，用所有青春歲月投入運動，但是在台灣，運動員沒有加、沒有制度，因此競爭力嚴重不足，於是他退休後跨領域學習，從教育到商業，他建議，台灣應該制定體育法、組職業工會，並且一定要設立體育法庭救濟。

曾獲得兩屆師鐸獎的原民代表高元杰校長，針對原民政策提出，一、能自主： 設立民族會議，推動領域自治。二、有尊嚴： 捍衛教育主體，致力族群共融。三、改善原鄉環境，促進都原生活等政策。

農漁業代表林啟滄總幹事建議，中央必須著重資源保育、漁業永續，同時培養年輕人才進入農漁業，政府也應研發高經濟魚種，擃展國際行銷，另外，應該維持漁船用油補貼，以降低漁民生產成本，減輕漁民負擔；更重要的是解決與鄰近國家因重疊經濟海域所造成漁業糾紛，確保漁民權益。

僑界代表童惠珍委員指出，台灣應該推動「僑民教育法」立法，強化僑民的教育與文化，且推動外交、僑務人員的相關考試，讓晉用與訓練制度化，另外，強化僑商組織，鼓勵僑商來台投資。

新創界代表許毓仁委員根據主計處統計指出，台灣40歲以下人口約七百萬，其中高達六成畢業生希望離開台灣、出國發展，這是台灣人才流失的警訊。  許毓仁建議，一、設立300億的「青年願景工程」，提升就業技能。二、鬆綁資本市場法規，讓國際創業動能驅動台灣創新的齒輪。三、推動數位經濟建設，創造高薪就業機會。四、晉用新世代人才，讓政府機能回春。五、落實青年參與，共同擘劃十年國家社會發展策略規劃。六、協助青年嫁接國際知名企業，讓青年的未來可以放眼全球、佈局世界等政策。

客家代表邱一峰中央委員提出，一、客語紮根，客語薪傳，鼓勵藝文創作與文資數位典藏。二、復興全台客庄觀光文化，串聯客庄廊道。三、加強推廣客家十二節慶，如客家天穿日山歌活動。四、重視客家青創產業發展，平衡地域發展。五、串聯世界客家青年資料庫，培植客家青創產業，落實客家青年勇敢走出台灣。發展客青網絡等政策。

醫療公衛代表陳宜民委員提出，錯誤的政策比貪污更可怕，就像民進黨提出的非核家園，卻是用肺發電，非核家園不是不能做，而是不能躁進的實施。並建議長照服務法與長照保險法的重要性，「再生醫療法」對很多癌症患者來說非常重要，但民進黨卻一再的阻擋。

國際事務代表黃裕鈞表示，台灣的教育應該國際化，如同韓國瑜所建議，讓台灣的學子到國外交流，讓台灣成為自由民主核心國，並強化「非傳統」外交，政府也必需更重視台美邦誼。

社福代表王育敏表示，台灣面臨少子化、高齡化，台灣應廣設公托，讓年輕爸媽安心、放心的生養，失能人口即將來到一百萬，在老年方面建議推動長照保險，並提高長照覆蓋率，達成幼有所長、老有所終的社會概念。

「跨域領航戰隊」、競選總部副總幹事 名單：

1、新住民林麗蟬
2、體育林義傑
3、原民高元杰
4、農漁林啟滄
5、僑界童惠珍
6、新創許毓仁
7、客家邱一峰
8、醫療公衛陳宜民
9、國際事務黃裕鈞
10、社福王育敏

競選總部副總幹事：

前國民黨副秘書長江政彥
台北市：立法委員蔣乃辛
新北市：前立法委員吳育昇
新北市：前立法委員朱俊曉
新竹市：前新竹市黨部主委呂學樟
台中市：前台中市黨部主委蔡錦隆
嘉義縣：前嘉義縣黨部主委吳育仁
臺南市：前台南市黨部主委郭榮豐
高雄市：張善政之友會總幹事施明豪
花蓮縣：花蓮市長魏嘉賢
屏東縣：前屏東縣黨部主委蘇清泉

▲▼朱立倫「跨域領航戰隊」成立記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼朱立倫「跨域領航戰隊」成立記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫組成的「跨域領航戰隊」中包含超馬下選手林義傑、各領域的現任不分區戰將。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
謝和弦懶理孕妻喊話…甜蜜再約莉婭「愛的視角」曝光！
中職／確定了！中信兄弟宣布丘昌榮擔任總教練
全台藥品稽查51家違規　屈臣氏「非藥師賣藥」遭罰6萬元
謝和弦「怪裝」現身報社大樓　送高級雪茄交朋友…下秒又進警局了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／曝光蔡政府10大跳票事蹟！韓辦：像喝醉的「渣男政府」需要妳才回家

影／慶富案新事證指向綠高層人馬！吳怡玎：投民進黨=投貪污犯

環狀線聖誕節通車恐生變　侯友宜：不會為了趕年底而趕

快訊／民航局協調不出班機　韓國瑜金門行程全泡湯

影／朱立倫嗆民進黨吃豆腐：若真重視香港為何不支持難民法？

張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

影／「政務官沒考績獎金！」　王淺秋：我被白罵了很多天

挑釁？IS發布人質照「已處決中國挪威人質」　身分曝光

快訊／藍營抗議楊蕙如案包圍行政院！派5代表遞陳情書提3點要求

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

台灣基進爆：李佳芬閨蜜二號接「高美蘭舊職位」　薪水加了近2、3萬

快訊／網傳「挺韓選票上記得簽名！」　王淺秋14:30北市警局報案

「虧雞」豐哥拚選舉　林義豐：辦音樂節讓年輕人紓壓

影／朱立倫火速籌組10縣市副總幹事團！林麗蟬、林義傑加入2020戰局

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

屏東蘇清泉、林育先、傅建雄勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

影／「自由的空氣能被尊重！」波特王團隊「670字」6點聲明　2關鍵切心解約

獨／波特王合體蔡英文影片沒收費　遭打壓坦言有預料…損失百萬：不後悔！

太陽光電發電量發電量贏過去年全年　前十月大增51.7％

特斯拉Model 3挑戰花俏內裝　「橘藍配色」千鳥格紋＆木飾

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！　瑞典文青保養品牌登台

白家綺「辣鼠」低胸見客　現場男演員傻眼：不知要看哪

53歲港男涉走私手機！經港珠澳大橋赴澳門時被公安逮捕　已被通緝7年

開到清晨6點！台中新開質感火鍋　必吃鮮甜燒酒雞鍋、泡菜鍋

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

驚傳裁員！宏達電：營運變革為確保更好的發展　股價飆漲停

臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

全台最美的王品牛排在台南　前身是勝利之聲電台老董43年老宅

政治熱門新聞

即／韓國瑜挺波特王　深夜直播抗議

ET民調／國民黨北市立委領先4區

波特王公司11時將出面說明解約風波

ET民調／何志偉、蔣萬安可望連任

賴清德假傳佛旨支持3號？命理師回嗆

陳菊留債！民進黨指責：高雄人對不起台灣

總統2字被命令下架！波特王不能接受：民主得來不易

波特王跟小英拍片遭陸解約　府：稱台灣總統很正常

1221挺韓大遊行　幕僚估20萬人到場

波特王解約風波延燒！公司出面說明了

波特王團隊670字6點聲明　2關鍵切心解約

聯合報民調／綠營執政23％認台灣變好

快訊／蔡英文聲援波特王：稱台灣總統很自然

影／曝光蔡政府10大跳票事蹟　韓辦：喝醉的「渣男政府」

更多熱門

相關新聞

快訊／網傳「挺韓選票記得簽名！」　王淺秋赴警局報案

快訊／網傳「挺韓選票記得簽名！」　王淺秋赴警局報案

韓國瑜競選辦公室16日下午將由總發言人王淺秋赴北市警局提告，提告對象為臉書上散布謠言給予錯誤投票資訊，意圖使候選人不當選之網友，韓競辦採取法律行動，以維護韓國瑜總統候選人之權益。

林義豐：辦音樂節讓年輕人紓壓

林義豐：辦音樂節讓年輕人紓壓

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜

蔡英文：在大陸沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」

蔡英文：在大陸沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」

影／曝光蔡政府10大跳票事蹟　韓辦：喝醉的「渣男政府」

影／曝光蔡政府10大跳票事蹟　韓辦：喝醉的「渣男政府」

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨朱立倫侯友宜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面