韓國瑜赴金門快閃4小時！攜陳玉珍參加「聯合競選總部成立大會」

▲陳玉珍在立委選舉號次抽籤中抽到9號。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

記者朱世凱／綜合報導

國民黨金門縣黨部昨（19）日透露，國民黨總統候選人韓國瑜今（20）日將赴金門參加「韓國瑜、陳玉珍聯合競選總部成立造勢大會」。韓稍早到場替現任立委陳玉珍站台，希望民眾能夠支持力挺，讓金門建設和醫療資源有機會逐漸進步，觀光產業亦可大力發展。

韓國瑜表示，「在中央，金門人絕對不能缺席，一個好的立法委員代表金門鄉親，站在立法院監督行政院，同時不是光監督，他有更重要的工作，就是爭取經費回到自己家鄉金門，這樣的立委就很重要，陳玉珍委員在立法院大聲疾呼，大力表現，大力爭取，為金門的建設發光發熱，太重要太重要了！」

▼韓國瑜和陳玉珍一同參加造勢大會。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

韓國瑜也稱，「如果當上總統，陳玉珍也順利當上立法委員，我們一定會認真努力，勤政愛民；我們中國國民黨曾經執政摔跤、失敗、受傷，然後現在在立法院成為少數而吃盡苦頭，我們一定會為此虛心檢討，但是當我們重新站起來，我們保證，我們一定會苦民所苦，建立清廉的政府，並且改變台灣目前悶、苦、茫然的生活。」

韓國瑜最後說，「所以我們這個時候就非常、非常需要陳玉珍這席立法委員，等到我們順利當選，一定會配合楊鎮浯縣長，好好建設金門，這是國瑜對金門鄉親神聖的承諾，讓我們一起努力，讓金門和台灣變得更好，讓中華民國變得更好。」

據行程表資料，韓國瑜停留金門的時間大約僅4個鐘頭，除了到浯島城隍廟上香、參加聯合競選總部成立造勢大會外，也會到小吃店用餐以及和後援會相見歡拍照。

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