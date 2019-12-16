曝光蔡政府10大跳票事蹟！韓辦：像喝醉的「渣男政府」需要妳才回家

▲國民黨「宮廟總統開的芭樂票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

韓國瑜競辦總發言人王淺秋、發言人鄭照新16日上午整理出蔡英文政府的10大跳票紀錄並逐項說明，其中包括民進黨提出「18歲公民權」，國民黨團當時表示支持，但完全執政後的民進黨卻沒有提出，令人質疑是騙年輕人選票；鄭照新表示，民進黨就像喝醉的「渣男政府」需要妳才回家。

鄭照新指出，民進黨過去三年半的執政成績，就是一顆又一顆的芭樂，韓國瑜團隊現在所提出的政策，未來也必需用實際成績來證明，這才是責任政治的真諦，不要只會操作芒果乾、意識形態。「民進黨像喝醉酒的老公，發現需要妳的時候才回來，根本是渣男般的政府！」



王淺秋也直言，民進黨執政讓人民天天吃芭樂、芭樂吃到飽，「宮廟總統講得一口好芭樂票，卻是在騙票」。民進黨說「高雄人對不起台灣人、欠大眾一個道歉」，過去選民通通因為蔡英文政府開的芭樂票而投給她，「民進黨只會騙票，不是完全執政嗎? 請問今天開芭樂票的民進黨政府向人民道歉了嗎?」

韓國瑜辦公室整理出「蔡政府10項跳票政策」與說明：



第一項：「鼓勵青年創業」，蔡英文2016年政見中要設亞洲青年IPO資本中心，但國發會產業發展處2019年11月13日發布的《亞洲·矽谷計畫推動成果》報告中，關於「亞洲青年創新IPO中心」隻字未提。

第二項：「18歲公民權」，這是蔡英文推動憲改的主要訴求。但完全執政的民進黨並未積極推動，卻將跳票推給國民黨。王淺秋痛批，「這樣對嗎?民進黨根本是騙年輕人選票而已！」

第三項：「解決少子化問題」，蔡英文2016年1月25日提到目前台灣生育率偏低問題，必須要用政策來回應。但聯合國2017年「世界人口展望」（World Population Prospects）中的推估數，在全球200個國家中，台灣排最後一名，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。國發會解釋這是舊數字，但在2018年台灣出生率為1.06人，出生率每況愈下。王淺秋質疑，「根本問題是年輕人低薪，一例一休造成勞資對立，加上操作芒果乾導致年輕人恐慌。」

第四項：「社會住宅八年20萬戶」，這是蔡英文2015年11月16日在臉書提出「五大社會安定計畫」，雖然蔡英文後來說「2020年之前要完成4萬戶」，但截至2019年10月為止，把已完工、興建中、規劃中的通通加總也才48,767戶。

第五項：「2025 非核家園不缺電、不漲價」，但2017年8月15日出現全台大停電，為了避免繼續缺電，提高火力發電占比，引發空汙惡化問題，人民用肺發電。王淺秋指出，「能源政策有問題，用愛發不了電，全民只能用肺發電」

第六項：「新南向政策」，蔡英文就職演說時曾說推動新南向政策，但2018年底為止，我國對中國大陸和香港的出口比率高達41.2%，創歷史新高。而出口到新南向國家中，2017年為18.5%，2018年降為17.3%。另外，今年前10個月，我國對東協國家貿易額為451億美元，負成長7.23%。新南向市場出口佔我國總出口比重自2015年的21.1%，下降至2018年的20.4%，不進反退，與新南向政策加強出口產值的目的大相違背。

第七項：「農業是最優先的產業政策」，蔡英文2016年政見寫到，農業是最優先產業政策項目。但光這一年，就多次發生農產品崩盤，2018年6月香蕉、2019年4月芭樂、7月鳳梨、9月檸檬、10月高麗菜、桃竹冬茶，以及近期的花生之亂。鄭照新直指，「蔡英文你對農民承諾只剩一顆顆芭樂！」

第八項：「公民投票」，立法院2017年12月12日三讀通過《公民投票法》，蔡英文臉書發文，「打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻。」。實際上去年10項公民投票中，計有7件公民投票獲得全國國人的支持而通過，但過去一年，蔡英文政府並未積極落實這7件公投，更過分的是，2019年修法變成「鐵籠公投」，未來公投案通過難度大增。鄭照新強調，「民進黨把公投下架，明年全民就把民進黨下架」

第九項：「保障新移民平等社會福利待遇」，2015年12月6日，蔡英文提出「保障新移民姊妹得到更平等的社會福利待遇。」，實際上沒有做到，《社會救助法》並未有任何修法，民進黨甚至污名化來台未滿6個月的陸配使用健保。竟還有民進黨立委蔡易餘聲稱「陸外配差別待遇剛好而已」。

第十項：「體育經費倍增」，蔡英文2015年9月8日希望設定8年後體育經費要能夠倍增。但經過資料比對，2020年體育署加計運動發展基金的體育總經費合計78億6159萬3千元，仍較2019年體育總經費82億6710萬7千元少，減幅達4.9%。

鄭照新直言，這麼多荒腔走板的事情，蔡政府就是一個愛說大話、愛說謊的政府，平常對大眾權益不屑一顧，到有需求時才回來跟人民哭訴，哭訴時還是一直開芭樂票讓人民吃到飽，「民進黨政府根本是渣男政府！就像喝醉酒的渣男，都在外花天酒地，有需求才回家哭訴！」

▲韓國瑜競辦總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲發言人鄭照新。（圖／記者屠惠剛攝）