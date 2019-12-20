韓國瑜再稱政見被抄襲　蔡英文：代表他不了解國家在做什麼！早就在做了！

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜19日開「青年政策說明+小雞許願命名」直播，除了說明自己的青年政策之外，也批評總統蔡英文抄襲他的青年創業貸款政見。對此，總統蔡英文20日受訪時回應，這正代表韓國瑜不了解國家正在做什麼，不了解國家正在進步當中。

韓國瑜頻頻嗆聲蔡英文抄襲政見，不過卻被數次打臉，提出的政見政府「早就做」了。針對這次韓國瑜又嗆抄襲政見，蔡英文20日替余天站台時回應，他講政見抄襲都是因為他不知道執政者在做什麼，很多他提出來的政見都是正在做、甚至做了很久。

蔡英文說，韓國瑜政見提出後，發現蔡政府也有，他就說是抄襲，充份表現出來他真的不了解這個國家正在做什麼，不了解這個國家正在進步，反而是每天都在唱衰。

此外，針對近日冒出大量網美手比韓國瑜招牌手勢、批評政府的新網路戰手法。蔡英文回應，選舉到了這個時候，一定有很多正當或不正當的手法，要來影響選民的決定，台灣歷經多次大選，民主社會選民會有自己的判斷，對於來自各方、各式各樣的說法，有些不盡真實，也有些會造成直接影響，相信最後還是選民自己的決定。

另外，針對政見會時提到有阿嬤帶孫來陳情，卻被網友質疑選前阿嬤特別多。蔡英文笑答，今天來替余天站台也有很多阿嬤，到哪裡都會有很多阿嬤，碰到阿嬤也是必然的事，阿嬤帶著孫子來分享想法天經地義。





▲蔡英文出席余天「冬至搓湯圓，小英天ㄟ逗陣來團圓」活動。（圖／記者湯興漢攝）