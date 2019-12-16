13歲少年遭同學痛毆霸凌…放學報仇「撂2朋友打到對方哭出來」！

▲陳姓同學因為在學校霸凌他人，結果放學遭到3人圍毆。（圖／翻攝自澎湃視頻）

記者朱世凱／綜合報導

廣西省桂林市平樂縣一名13歲黃姓少年，近日在學校遭到同年級的陳姓同學毆打霸凌後心懷怨恨，當天放學便夥同2名14歲朋友圍毆陳男報仇，並且將對方哭出來的過程全拍下上傳網路，引起網友熱議。據悉，警方目前已經介入調查，並且對4名同學處以警告處罰。

據《澎湃新聞》報導，有3名少年在當地一處果園附近圍毆陳姓少年，過程中除了揮拳痛打外，還伸腳猛踢、飛踢等，甚至有人利用棍棒攻擊對方的身體。挨打的陳男並未反抗，只能不斷退後，最後蹲坐在地上哭泣。施暴的3名少年隨後將過程錄了下來，讓陳男無助的表現被公開在網路上。

▼陳姓同學最終坐在地上嚎啕大哭。（圖／翻攝自澎湃視頻）

警方事後調查發現，陳姓少年因為曾在校內對黃姓同學霸凌施暴，導致黃男心生不滿，決定叫來同校的2名學生反擊報復。目前公安機關已依法對涉事4人處以警告處罰，詳細原因還有待釐清。影片曝光後立刻被網友大量轉傳分享，並且湧入不少對霸凌的看法。

有的人表示，「陳男先霸凌人的，本來就有錯，受到教訓根本是活該」、「我希望被欺負的人都能勇敢反擊，我現在就覺得自己小時候太懦弱了」、「警告有什麼用？不關個幾天怎麼行」、「這就是私刑正義」、「校園霸凌能用什麼法律處置？」；但也有人說，「所以人家犯法你也要跟著犯？」、「霸凌確實有錯，可是霸凌回去難道就是對的？」、「爸媽不好好教育，未來就慘了」。

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