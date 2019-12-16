17歲小哥揪朋友到家裡玩　進門「找手機充電器」爆口角…當場心臟被刺破！

▲海門遭到同學刺殺，只因為手機充電器。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳亭伃／綜合報導

英國布里斯托日前發生一起衝動釀禍的謀殺案。一名17歲少年跟朋友相約在家中，進門不久之後，兩人因為「手機充電器」爆發口角，一言不合之下，友人竟拿出預藏好的刀朝少年身上猛刺，造成少年的心臟當場破裂，送醫搶救三小時後仍回天乏術。少年母親難過的表示，「這場沒意義爭執害我失去了兒子，根本無法接受」。

根據英國《太陽報》報導，17歲的海門（Tyrone Hayman）在案發當天找了朋友到家裡玩，就在友人進門拜訪後沒多久，海門的母親就聽到兩個少年講話聲音變得相當大聲，之後得知是因為手機充電器而爭執，但就在口角開始不久後，海門的朋友竟拿出身上藏的刀，就往海門身上狂刺，胸口部分更是被砍傷多刀。

▲海門同學得知消息後相當難過。

海門的母親隨即報警，並將兒子緊急送往醫院急救，然而經過3小時後醫生仍宣布搶救無效，並表示當下衝突時，海門的心臟就已經被刺穿。海門母親事後在募款網站「GoFundMe」上希望可以得到網友的協助。

而刺殺海門的兇手年僅14歲，也遭到逮捕。警方調查後表示，整起謀殺案的起因，讓所有人相當震驚，因為少年的衝動而導致一個年輕的生命逝去。海門的同學得知消息後也相當難過，在臉書上悼念「親愛的兄弟，我門永遠都會想念你」、「我將會記住我們在學校的所有回憶」。