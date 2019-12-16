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12歲童家中房門反鎖身亡！入殮時滿背瘀青…父一看「關鍵遺書」秒衝學校

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▲▼劉姓男童家中上吊身亡。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲12歲的劉姓男童在家中上吊身亡。（圖／翻攝《今日頭條》，以下同）

記者柯振中／綜合報導

大陸四川省綿陽市日前發生一起霸凌致死案，12歲的劉姓男童吃完飯後，在父母的房間內上吊，被發現時已失去呼吸心跳，送醫搶救仍不幸身亡。劉父整理男童遺物時，意外發現了一封「學生不堪老師暴力自盡」的漫畫，且男童入殮時背上滿是瘀傷，讓他不禁認為，兒子在校時是否長期受到老師的虐待。對此，校方則說，當地警方已介入調查，案情不方便透露。

綜合陸媒報導，這起事件發生在9日，劉姓男童的父親指出，當天兒子比平常多吃了一碗飯，他叮囑兒子「做完作業早點休息」後，就出門收工錢，妻子則出門理髮。

沒想到2人回家時，發現家裡的燈還亮著，電視也沒關，兒子也沒在臥室內睡覺，而是在他們倆的房間內，還把門給反鎖了。劉男從屋外打開窗戶，發現兒子背靠著衣櫃坐在地上，馬上踹門入內，但兒子脖子上套著繩圈，已經失去呼吸心跳。

劉男感到相當焦急，立刻拿刀把繩子割斷，把兒子抱到床上做人工呼吸，並馬上通報警方、救護車，但醫生到場時對他說，兒子已經不行了。

▲▼劉姓男童家中上吊身亡。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲劉童的導師疑似有虐童的情況。

劉男在整理兒子遺物時，意外在兒子的書包發現一張漫畫，「漫畫中，兒子把自己比喻成不堪忍受老師暴力而套上繩子自盡的人」，讓他不禁懷疑，兒子是否因為在校受到暴力對待，才走上絕路的。

劉男看見漫畫，立刻到學校詢問同學，沒想到得到的答案讓他感到相當震驚，「事發當天，我兒子從教室外面回到教室後，發現自己的書包被人丟在了地上，便問是誰把自己書包丟到了地上的，班裡其他同學都不說話，還有部分同學嘲笑劉XX，我兒子便與笑的最起勁的同學發生了抓扯。」

此外，劉男了解到，兒子因為這起事件，被班導叫到外面訓話，還被帶到辦公室懲罰，「同學還說，老師親口在教室裡說，中午不給我兒子吃午飯」，且導師平時會用辱罵、藤條毆打、搧耳光等方式對待兒子及成績不好的同學，讓他感到相當憤怒。

劉男隨後向校方要求查看教室內的監視器畫面，對方卻回應「視頻壞了」，想要草草帶過，讓他更加生氣，因此決定向媒體投訴。對於這起事件，當地警方表示，已經介入調查，目前仍在詳細釐清當中；該校校長則說，校方、警方與上級主管部門正在調查，調查結果出爐前，不會進行回答。

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▼劉姓男童家中上吊身亡，父親在兒子的書包內找到這張漫畫。

▲▼劉姓男童家中上吊身亡。（圖／翻攝《今日頭條》）

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