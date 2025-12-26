朱孝天稱舉報相信音樂逃稅　北京律師警告：若不實恐被行拘

記者廖翊慈／綜合報導

藝人朱孝天25日晚間透過社群平台發布澄清聲明，回應近日因「F4合體」話題延伸出的爭議。他表示，自己在長時間遭受惡意私訊攻擊的情況下情緒失控，於私下訊息交流中發表了不恰當言論，已造成外界誤解，對此向公眾致歉。對於朱孝天公開發表的言論，北京律師也點出，恐遭行拘。

▲朱孝天開戰F3。（圖／翻攝自微博）

據《現代快報》報導，朱孝天先前在粉絲群中指控五月天所屬經紀公司「相信音樂」涉及勾結黃牛炒票、透過跨境貿易轉移資金逃稅，以及要求藝人假唱等多項違規行為，引發輿論譁然。相關內容隨後在網路平台擴散，大麥網方面也回應，已對相關不實資訊進行取證，並保留依法追究造謠者法律責任的權利。

▲朱孝天稱五月天粉絲群爆料炒黃牛票。（圖／翻攝自微博）

對於此類言論可能引發的法律後果，北京市中聞律師事務所律師劉凱指出，公民向主管機關實名舉報本身屬於法律保障的權利，但若將尚未經權威部門認定的指控內容公開散布於網路，並傳播給不特定多數人，客觀上可能侵害相關企業或個人的名譽權與商譽權。即便事後發布澄清聲明或道歉，在法律上也不當然構成免責，僅可能作為風險緩解或責任減輕的考量因素。

劉凱進一步分析，若相關指控最終被認定為不實，當事人可能承擔多層次法律風險。首先是民事責任，相關主體可依法請求停止侵害、刪除或更正內容、公開賠禮道歉，並主張經濟損失及精神損害賠償。其次是行政責任，若被認定為散布謠言、擾亂公共秩序，可能依《治安管理處罰法》處以警告、罰款，情節嚴重者不排除行政拘留。

▲朱孝天連日表達不滿。（圖／翻攝自微博）

在極端情況下，若存在捏造事實、向不特定多數人傳播，且造成重大社會影響或嚴重後果，亦可能涉及刑法中誹謗罪，須承擔相應刑事責任。

江蘇鐘山明鏡律師事務所律師呂金艷也指出，朱孝天在澄清聲明中提及「情緒失控」，等同於自認存在過失，但情緒因素本身並非法定免責理由，仍需回歸言論內容的真實性與實際影響進行法律判斷。