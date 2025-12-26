　
大陸 大陸焦點 特派現場

朱孝天稱舉報相信音樂逃稅　北京律師警告：若不實恐被行拘

記者廖翊慈／綜合報導

藝人朱孝天25日晚間透過社群平台發布澄清聲明，回應近日因「F4合體」話題延伸出的爭議。他表示，自己在長時間遭受惡意私訊攻擊的情況下情緒失控，於私下訊息交流中發表了不恰當言論，已造成外界誤解，對此向公眾致歉。對於朱孝天公開發表的言論，北京律師也點出，恐遭行拘。

▲朱孝天開戰F3。（圖／翻攝自微博）

（圖／翻攝自微博）

據《現代快報》報導，朱孝天先前在粉絲群中指控五月天所屬經紀公司「相信音樂」涉及勾結黃牛炒票、透過跨境貿易轉移資金逃稅，以及要求藝人假唱等多項違規行為，引發輿論譁然。相關內容隨後在網路平台擴散，大麥網方面也回應，已對相關不實資訊進行取證，並保留依法追究造謠者法律責任的權利。

▲朱孝天稱五月天粉絲群爆料炒黃牛票。（圖／翻攝陸網）

（圖／翻攝自微博）

對於此類言論可能引發的法律後果，北京市中聞律師事務所律師劉凱指出，公民向主管機關實名舉報本身屬於法律保障的權利，但若將尚未經權威部門認定的指控內容公開散布於網路，並傳播給不特定多數人，客觀上可能侵害相關企業或個人的名譽權與商譽權。即便事後發布澄清聲明或道歉，在法律上也不當然構成免責，僅可能作為風險緩解或責任減輕的考量因素。

劉凱進一步分析，若相關指控最終被認定為不實，當事人可能承擔多層次法律風險。首先是民事責任，相關主體可依法請求停止侵害、刪除或更正內容、公開賠禮道歉，並主張經濟損失及精神損害賠償。其次是行政責任，若被認定為散布謠言、擾亂公共秩序，可能依《治安管理處罰法》處以警告、罰款，情節嚴重者不排除行政拘留。

▲朱孝天連日表達不滿。（圖／翻攝自微博）

（圖／翻攝自微博）

在極端情況下，若存在捏造事實、向不特定多數人傳播，且造成重大社會影響或嚴重後果，亦可能涉及刑法中誹謗罪，須承擔相應刑事責任。

江蘇鐘山明鏡律師事務所律師呂金艷也指出，朱孝天在澄清聲明中提及「情緒失控」，等同於自認存在過失，但情緒因素本身並非法定免責理由，仍需回歸言論內容的真實性與實際影響進行法律判斷。

12/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

藝人朱孝天與團隊撕破臉導致F4合體破局，近日頻頻在粉絲群組開嗆，其中點名大陸售票平台「大麥」與黃牛掛鉤，在陸網引發軒然大波‧昨日（25）晚間緊急澄清「發表了有失妥當的言論」。而他發文前，遭點名的「大麥」先表態回應：「保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

朱孝天疑自爆被假唱？「合體F4唱走音」影片卻聽不出來

朱孝天疑自爆被假唱？「合體F4唱走音」影片卻聽不出來

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

