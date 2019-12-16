強逼3少年「清槍」212次淫男遭判589年　定執行7年定讞

▲高雄吳姓男子強逼少年，判刑7年定讞。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

高雄吳姓男子經常帶隊參加廟會陣頭，因此結識不少未滿14歲的少年。他在2016年4月到2017年2月間，多次以捏腰或毆打大腿等方式，壓制3名少年，為他們「打手槍」212次，少年都說吳男動手時，他們全身麻痺，事後覺得噁心。最高法院審理後，認定吳男犯行212次，總計判刑589年，定執行7年定讞。

判決指出，本案發生於2016年4月到2017年2月間，經常參加廟會陣頭的吳姓男子，透過大一屆的學長，認識當時均13歲的7年級少年，3名少年都是因為單親，甚至母親入監服刑，家庭功能不完整，又渴慕宮廟文化，因此經常來到吳男家中。

但3名少年指控，吳男經常會以捏腰或毆打大腿的方式，壓制他們，而且不顧他們抵抗、拒絕，強為他們3人「打手槍」。3人指出，吳男「抓著我，我說不要，被告就用拳頭打我的大腿、捏我的腰，被告力氣比我大，抓住我，我就沒有什麼力氣可以反抗他」、「會先抓住我們後，捏我們的腰，打我們大腿的筋，打的很痛，我們就無法走路，被告就把我們的褲子脫掉，為我們打手槍」，3人向家人反應後，檢警逮捕吳男，提起公訴。

一審法院審理時，吳男否認犯案，辯稱只是和少年在玩、打鬧，少年自己也會玩打手槍的遊戲，他只是配合少年。但因3人指證歷歷，法院認為3人並無誣指可能，再根據其他客觀證據，認定吳男確實強逼少年打手槍，其中1名被害人更是以每週被逼3次的高頻率，總計遭逼141次，合計3名少年遭逼迫212次。

法院針對吳男212次犯行，分別判刑3年2月與8個月，合計212次犯行判刑589年，最後訂應執行7年。二審高雄高分院也認同一審見解，維持原刑度。全案再上訴最高法院，最高法院16日駁回上訴定讞。