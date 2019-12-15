17歲少年見好友後成「赤裸浮屍」！警方：不立案　家屬揪多疑點→好友謀殺





▲17歲少年去好友家，深夜竟成赤裸浮屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

原本去朋友租屋吃飯為他送行，卻在對方離開2天後被發現全身赤裸溺亡於附近的河道中。今年7月，年僅17歲的安徽少年離奇死亡，被發現時全身赤裸、僅腳上穿了拖鞋。目前，當地警方認為，他殺依據不足。不過，家人發現了種種疑點，認為死因並不簡單。

據《紅星新聞》報導，死者任姓少年今年17歲，安徽省淮北市人，高中沒上完就輟學工作，後來在江蘇省蘇州市一工廠與來自貴州的劉姓男子結識。

2019年，兩人分別辭去工作，準備回各自老家。由於死者之前曾借給劉男3000多元人民幣（約新台幣1.3萬元），7月19日便從蘇州乘車到湖州市南潯區富強村找對方要錢，並準備在好友的租屋內借宿一晚。

▲好友租屋。（圖／翻攝自紅星新聞）

根據劉男租屋附近的監視器畫面顯示，任男7月20日中午11點半曾和劉男騎電動單車外出，12點半回來時兩人手裡提著菜。據了解，這也是他最後的身影。劉男後來告訴死者父親，20日中午買菜歸來途中任男的手機丟了。

事發至今，家屬依然沒有找到任男的手機。父親說，「劉男說下午他們在吃飯，晚上11點多他一個人去網咖，這時我兒子在房間裡看電視；最後監視器畫面顯示他凌晨1點左右回來的，說回來後就沒見到我兒子，可是他發現我兒子不見後，也沒有報警尋找，甚至沒給共同認識的人打電話，次日早上10點多就回貴州老家了，我覺得這裡面有很多疑點。」

7月21日，連續2天家人打不通任男電話，發現情況不對，連忙讓親戚到蘇州當地尋找。隨後，父母25日在蘇州報了警，隨後根據線索找到了事發村莊，這時卻被當地村民告知「前2天曾打撈起一具男子的屍體」。這時，父親趕緊找到當地派出所，不久就確認屍體正是自己的兒子。

▲事發河道。（圖／翻攝自紅星新聞）

屍檢報告顯示，任男的死亡時間是7月21日凌晨1點左右。父親回憶控訴，「我兒子去的時候穿的紅色襯衫和藍色褲子，打撈上來身上是光著的，沒有穿內褲，只有腳上穿著拖鞋，法醫說頭部有一點出血，但不是致命傷，死因是溺水，但是事發的河道水流不急，也就1米深。」

此外，父親還透露，兒子生前跟他母親視訊通話時，提到準備回家，「他都已買好8月3日回家的車票，而且以我對孩子的了解，他不可能自殺。」種種疑點結合，家屬認為，好友劉男或許與任男的死因有關。

對此，劉男回應，事發當時自己在網咖，並不在現場，「我沒做什麼虧心事，我也不怕。」

▲警方出具不予立案通知書。（圖／翻攝自紅星新聞）

不過，任男父親提供的一份警方的《鑒定意見通知書》顯示，警方對死者血液進行的乙醇定性定量檢驗鑒定檢出乙醇含量為126mg/100ml，「警方曾推測，他可能因為醉酒後到屋外小便，不小心落入門前的河道中溺亡。」據了解，比照大陸酒駕醉駕處罰標準，死者血液中的酒精含量遠遠高於80mg/100ml的醉酒駕駛標準。

此外，死者家屬提供的一份10月14日南潯區公安分局開具的《不予立案通知書》顯示，「關於家屬『提出控告的關於南潯鎮任某某被故意殺人』，我局經審查認為他殺依據不足，決定不予立案。」

對此，湖州市南潯區城西派出所一名負責該案的警察表示，案件仍在調查中，警方立案需要一定的證據。目前，案件已經由南潯區人民檢察院立案監督。

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