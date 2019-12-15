　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

17歲少年見好友後成「赤裸浮屍」！警方：不立案　家屬揪多疑點→好友謀殺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼17歲少年去好友家，深夜竟成赤裸浮屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲17歲少年去好友家，深夜竟成赤裸浮屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

原本去朋友租屋吃飯為他送行，卻在對方離開2天後被發現全身赤裸溺亡於附近的河道中。今年7月，年僅17歲的安徽少年離奇死亡，被發現時全身赤裸、僅腳上穿了拖鞋。目前，當地警方認為，他殺依據不足。不過，家人發現了種種疑點，認為死因並不簡單。

據《紅星新聞》報導，死者任姓少年今年17歲，安徽省淮北市人，高中沒上完就輟學工作，後來在江蘇省蘇州市一工廠與來自貴州的劉姓男子結識。

2019年，兩人分別辭去工作，準備回各自老家。由於死者之前曾借給劉男3000多元人民幣（約新台幣1.3萬元），7月19日便從蘇州乘車到湖州市南潯區富強村找對方要錢，並準備在好友的租屋內借宿一晚。

▲▼17歲少年去好友家，深夜竟成赤裸浮屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲好友租屋。（圖／翻攝自紅星新聞）

根據劉男租屋附近的監視器畫面顯示，任男7月20日中午11點半曾和劉男騎電動單車外出，12點半回來時兩人手裡提著菜。據了解，這也是他最後的身影。劉男後來告訴死者父親，20日中午買菜歸來途中任男的手機丟了。

事發至今，家屬依然沒有找到任男的手機。父親說，「劉男說下午他們在吃飯，晚上11點多他一個人去網咖，這時我兒子在房間裡看電視；最後監視器畫面顯示他凌晨1點左右回來的，說回來後就沒見到我兒子，可是他發現我兒子不見後，也沒有報警尋找，甚至沒給共同認識的人打電話，次日早上10點多就回貴州老家了，我覺得這裡面有很多疑點。」

7月21日，連續2天家人打不通任男電話，發現情況不對，連忙讓親戚到蘇州當地尋找。隨後，父母25日在蘇州報了警，隨後根據線索找到了事發村莊，這時卻被當地村民告知「前2天曾打撈起一具男子的屍體」。這時，父親趕緊找到當地派出所，不久就確認屍體正是自己的兒子。

▲▼17歲少年去好友家，深夜竟成赤裸浮屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲事發河道。（圖／翻攝自紅星新聞）

屍檢報告顯示，任男的死亡時間是7月21日凌晨1點左右。父親回憶控訴，「我兒子去的時候穿的紅色襯衫和藍色褲子，打撈上來身上是光著的，沒有穿內褲，只有腳上穿著拖鞋，法醫說頭部有一點出血，但不是致命傷，死因是溺水，但是事發的河道水流不急，也就1米深。」

此外，父親還透露，兒子生前跟他母親視訊通話時，提到準備回家，「他都已買好8月3日回家的車票，而且以我對孩子的了解，他不可能自殺。」種種疑點結合，家屬認為，好友劉男或許與任男的死因有關。

對此，劉男回應，事發當時自己在網咖，並不在現場，「我沒做什麼虧心事，我也不怕。」

▲▼17歲少年去好友家，深夜竟成赤裸浮屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲警方出具不予立案通知書。（圖／翻攝自紅星新聞）

不過，任男父親提供的一份警方的《鑒定意見通知書》顯示，警方對死者血液進行的乙醇定性定量檢驗鑒定檢出乙醇含量為126mg/100ml，「警方曾推測，他可能因為醉酒後到屋外小便，不小心落入門前的河道中溺亡。」據了解，比照大陸酒駕醉駕處罰標準，死者血液中的酒精含量遠遠高於80mg/100ml的醉酒駕駛標準。

此外，死者家屬提供的一份10月14日南潯區公安分局開具的《不予立案通知書》顯示，「關於家屬『提出控告的關於南潯鎮任某某被故意殺人』，我局經審查認為他殺依據不足，決定不予立案。」

對此，湖州市南潯區城西派出所一名負責該案的警察表示，案件仍在調查中，警方立案需要一定的證據。目前，案件已經由南潯區人民檢察院立案監督。

我該答應女友嗎？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
親自背前任屍體下樓！癡情男幫「處理後事」哽咽：最後一程我送妳
斗六燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消急滅火...他已成焦屍
歌手謝和弦吸毒剛被捕　報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男設賓拉登頭像聊天：跟我加入ISIS！　涉宣傳恐怖主義「被判刑9個月」

17歲少年見好友後成「赤裸浮屍」！警方：不立案　家屬揪多疑點→好友謀殺

制止黑衣示威者商場內噴漆！　港女被噴臉成「小新粗眉」氣炸

四川宜賓媒礦滲水事故4死14失蹤　被挖出頻頻出事、被行政處罰

華聞快遞／北京訂目標：遊戲產業2025年「年產值將達1500億」

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

港男經港珠澳大橋去澳門…給兒子留訊息後失聯！入境處：駐粵辦正跟進

快訊／陸國務院正式發佈公告：部分美國進口商品「暫不加徵關稅」

訂餐備註「不要敲門、按門鈴」…外送員站門口苦等1小時！理由曝光網罵翻

帶「老公骨灰」乘地鐵…阿嬤下車竟忘拿了！乘客撿走藏家中：以為是吃的

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

陸男設賓拉登頭像聊天：跟我加入ISIS！　涉宣傳恐怖主義「被判刑9個月」

17歲少年見好友後成「赤裸浮屍」！警方：不立案　家屬揪多疑點→好友謀殺

制止黑衣示威者商場內噴漆！　港女被噴臉成「小新粗眉」氣炸

四川宜賓媒礦滲水事故4死14失蹤　被挖出頻頻出事、被行政處罰

華聞快遞／北京訂目標：遊戲產業2025年「年產值將達1500億」

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

港男經港珠澳大橋去澳門…給兒子留訊息後失聯！入境處：駐粵辦正跟進

快訊／陸國務院正式發佈公告：部分美國進口商品「暫不加徵關稅」

訂餐備註「不要敲門、按門鈴」…外送員站門口苦等1小時！理由曝光網罵翻

帶「老公骨灰」乘地鐵…阿嬤下車竟忘拿了！乘客撿走藏家中：以為是吃的

史嘉蕾喬韓森「同台未婚夫」親了！　狂吻兩次：遇見這輩子真愛

2020年後迎接新一個10年　掌握「3L投資策略」養大資產

黃心穎神隱8個月返港！　TVB高層被問「是否解約」淡回：先讓她過聖誕

愛情摩天輪開戰！港務公司駁卡韓「沒業者接洽」　高市府打臉：問洪東煒

「川伯」李四川不忍了　開砲怒問蔡英文：我們有對不起高雄嗎？

歲末關懷團圓感人暖洋洋　基隆北海四區民眾齊聚法鼓山

基隆襲臀狼！　騎樓見女子彎腰　他靠過去順勢摸屁屁

美國電子煙肺傷害持續！最年輕患者13歲、最小死亡個案17歲

仙氣更勝凱特！摩納哥王妃DIOR斗篷獲外媒盛讚：歐洲最時尚

心情不好找「鄰居狗狗」討拍　網見「5倍大臉」驚呆：太巨了吧

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

大陸熱門新聞

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

空姐7樓離奇墜樓失憶…只記得：房間有壞人

前男友迎娶美嬌娘…她掛超大橫幅：孩子我打掉了

阿嬤乘地鐵丟失老公骨灰…乘客撿走帶回家！

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚：別救我了

外送員怕打擾考生！打47個電話未接苦等1小時

女護士怒罵愛滋病患：都死刑了還救…掀網論戰

OL報復前男友狂一夜情　慘得愛滋

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

嘉義「洪大白」　變身牙醫網紅

無人機投豬瘟病毒！「炒豬團」拋屍詐養豬戶

上海返鄉投票晚會　現場高喊韓國瑜

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

更多熱門

相關新聞

腐屍棄河！印尼爆霍亂死近3萬頭豬

腐屍棄河！印尼爆霍亂死近3萬頭豬

印尼境內爆發豬霍亂（hog-cholera）疫情，超過2萬7000頭豬隻死亡外，數千頭豬隻面臨感染危險。動物福祉官員透露，每天有大約1000至2000頭豬隻死亡，然而豬肉卻是當地的主要食物。

空姐7樓離奇墜樓失憶…只記得：房間有壞人

空姐7樓離奇墜樓失憶…只記得：房間有壞人

他勒斃祖母、曾祖母：厭倦她們了

他勒斃祖母、曾祖母：厭倦她們了

東京老翁遭爆頭亡　鄰居目睹男逃逸

東京老翁遭爆頭亡　鄰居目睹男逃逸

印少年趴鐵軌躲火車　驚險20秒曝

印少年趴鐵軌躲火車　驚險20秒曝

關鍵字：

少年自殺死亡謀殺家屬朋友

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

更多

最夯影音

更多
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面