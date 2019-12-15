蔡英文助陣蔡培慧、陳癸佑　重申台灣重回亞洲四小龍第一！

▲蔡英文替蔡培慧、陳癸佑助陣。（圖／蔡英文競選連任辦公室，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人蔡英文15日上午，陪立委候選人蔡培慧開直播，也替立委候選人陳癸佑站台，除了大談過去三年多的政績，也重申台灣從亞洲四小龍最後一名，到現在是四小龍的第一名。

蔡英文表示，從2016年開始，政府就開始持續努力要將台灣的長照做得更好，所以推出長照2.0，不但預算持續增加，也希望在很短的時間，讓長照系統建構起來，把既有的服務據點整合，讓全台灣在每個社區都有照顧據點，並有一個整合系統，將照顧據點分為A、B、C三級。

蔡英文說，很高興看到YMCA是一個A級長照整合型服務中心，在南投建立起一個很完整的服務照顧網，未來希望不只YMCA，還有更多民間團體一起來做，讓台灣的長照做到每個鄉鎮、鄰里、社區都有照顧據點，讓老人家或是需要照顧的人，都可以在地養老、在地受到照顧。

蔡英文說，未來四年，政府還有一個長照升級計畫，不僅是預算再次升級，也希望除了在社區或家裡提供長照服務之外，將來要增加日照中心，希望在每個國中學區範圍之內，就有一個日照中心，讓需要照顧的人可以白天到日照中心接受照顧，晚上再由家人帶回家照顧。

此外，蔡英文表示，若需要24小時照顧服務，也希望在每個行政區、鄉鎮或是直轄市區內，都有一個平價的住宿型機構，可以提供給在地需要24小時照顧服務的民眾。

蔡英文強調，希望在下個階段的長照服務可以做得更好、服務品質更好、照顧時數更長，也期待下個階段大家一起努力，一起把台灣變成一個完整的照顧社會，讓台灣不僅在經濟發展、社會發展上成為一個成熟的民主社會，也在照顧分面走進最先進國家的標準。

接著，蔡英文也替立委候選人陳癸佑站台。她致詞時表示，過去這幾年，政府很努力將台灣的經濟拚起來，讓台灣的經濟穩定成長，雖然很多國家的經濟因為國際因素起起伏伏，甚至往下走，但是台灣的經濟是穩定的往上走，在她剛上任的時候，台灣是亞洲四小龍最後一名，現在已經是四小龍的第一名，今年也預估會是四小龍第一名。

蔡英文指出，台灣的經濟穩定往上走，國家的收入有增加，政府就要來照顧人民，像是給年輕人加薪、減稅，還有長照2.0計畫照顧老人家，將老人家照顧得好，年輕人的負擔就比較輕，可以去拚他們的事業。

她說，除了長照2.0，政府還要做的就是0-6歲小朋友的照顧，現在政府是一年600億的預算在照顧小朋友，未來要增加到1000億，小朋友是台灣未來的希望，把小朋友照顧好，台灣的未來也可以交給年輕一輩。

蔡英文表示，很多台灣人擔心主權的問題，她要跟大家保證，蔡英文當總統，大家就不用擔心，台灣的主權，蔡英文政府一定守得住。未來，台灣的國防、外交都會持續進步，不但國防更強，外交上，在國際上幫助台灣的朋友也會越來越多，接下來四年，要把台灣變得更好、更強、更幸福。

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