邱毅爆蔡英文曾赴陸引用京劇鎖麟囊　宣示兩岸最後終歸統一

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文18日出席總統電視政見發表會，並於會中提出「國家領導人5條件」等5大政見重點。不過新黨不分區立委候選人邱毅19日爆料，時任總統府國安會諮詢委員的蔡英文在1998年陪同海基會董事長辜振甫前往上海「辜汪二會」時，曾表示台灣與中國大陸的關係如同京劇《鎖麟囊》中的男女主角「歷經波折最終成為神仙眷屬」，象徵兩岸歷經磨難最後終將回歸統一。

新黨19日上午召開「1219綠色恐怖事件二週年，誰在製造『共諜』？民進黨最早引進大陸黨政軍監督台灣選舉！」記者會，由邱毅帶領黨籍不分區立委候選人陳麗玲、王炳忠與林明正，控訴民進黨以《反滲透法》大搞綠色恐怖。

▲總統蔡英文出席2020總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）



邱毅表示，民進黨政府即將在12月31日強行通過《反滲透法》，但今日的民進黨完全在搞雙重標準，當年1998年底蔡英文陪同辜振甫赴大陸上海進行「辜汪二會」時，在與汪道涵共同欣賞完京劇《鎖麟囊》後曾表示「兩岸就像索玲瑯中的男女主角，歷經波折最後終於成為神仙眷屬」，象徵兩岸歷經磨難最後終歸統一。

邱毅說，「所以真正的統派就是蔡英文」，《反滲透法》與中共代理人要處理的絕對不是被冤枉的新黨不分區立委候選人王炳忠或林明正，該被調查的人應該是蔡英文與其親信，要求蔡英文與民進黨必須給交代，「不要採取雙重標準，把滲透紅帽子的血滴子滿地丟，為妳營造對連任選情有利的氛圍，太卑鄙了」。

邱毅也批評，法務部次長蔡碧仲、內政部次長陳宗彥、前促轉會副主委張天欽與農委會主委陳吉仲都是蔡英文旗下「網羅別人入罪」的人才，監察委員陳師孟更在監察院居以東廠為榮，到處用共諜的血滴子羅織別人入罪，「朗朗青天之下還想搞綠色恐怖，這些人多可惡」。

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