央視大談台灣飛彈布署惹議　邱毅：這些打擊實則是對我施放禮砲

記者林銘翰／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅近日在大陸《央視》的節目《海峽兩岸》上大談台灣軍事布署，其中也介紹由中科院研發的飛彈數量及詳細位置，事後遭國防部批評「此行為極不足取」。對此邱毅19日表示，每一個人都有自己的信念，自己一直都在央視上節目，且他認為此節目製作很好、報導基本上也接近客觀，「如果因為腦殘、別有居心的人，台獨違法違憲的人想用這個打擊我，是對我施放禮砲」。

邱毅進日在央視節目《海峽兩岸》表示，中科院研發的「紅隼」火箭彈有397枚，部署重點位於台北。他指控，這些飛彈打著保護台北的名義，但其實是要保護總統蔡英文，這些飛彈布署在統總府、蔡英文的官邸附近。國防部18日強調「此行為極不足取」，國軍防衛作戰部署與調整，攸關國家安全，請外界切勿臆測及談論。

新黨19日上午召開「1219綠色恐怖事件二週年，誰在製造『共諜』？民進黨最早引進大陸黨政軍監督台灣選舉！」記者會，由邱毅帶領黨籍不分區立委候選人陳麗玲、王炳忠與林明正，控訴民進黨以《反滲透法》大搞綠色恐怖。

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



邱毅表示，每一個人都有自己的信念，自己一直都在央視上節目，且他認為此節目製作很好、報導基本上也接近客觀，「所以我上節目不是現在才去上」。況且，他的錄影地點是在台灣東森電視台的攝影棚，並不是在大陸錄製，談話的內容要不是公開資訊，就是依據公開資訊所做的客觀評論，「如果因為腦殘、別有居心的人，台獨違法違憲的人想用這個打擊我，是對我施放禮砲」。

邱毅說，當初自己退出國民黨不分區立委名單時就曾昭告天下「老子什麼都不怕」，自己最大的優點就是膽子特別大，「我不會因為台獨份子、綠腦殘，或者因為被撩妹得小鹿亂撞、自以為是武則天的女皇想對我動手我就畏懼」，自己還是一句話「林北等你、放馬過來」。

▲邱毅上《央視》大談台灣飛彈布署。（圖／翻攝CCTV中文國際YouTube）



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