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幕後／蔡英文疲於反擊謠言　還沒問韓國瑜的有這三題

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▲2020總統政見發表會，蔡英文聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲2020總統政見發表會後，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日出席電視政見會，在事前準備上，幕僚團隊已預判國民黨總統候選人韓國瑜會搬出過去造勢的謠言論述；因此，除了研擬反擊不實指控，以及闡述連任理念外，她其實也有準備「三問韓國瑜」，只是花了許多篇幅反擊謠言，時間受限下讓她沒有問完，預計第二場政見會、辯論會再出手。

蔡英文在準備政見會的過程中，已預判韓國瑜的操作，會把政見會當辯論會，而且會將選舉造勢場合中，已經講過多次的情緒性語言、造謠論述都丟出來。總統幕僚指出，從結果來看，蒐集題目與猜題上，幾乎都中，包括清廉、兩岸、前瞻、家產土地等。

因此，蔡英文在每一輪10分鐘的發言中，前段約2分鐘的篇幅，是預劃回擊韓國瑜發言時的批評跟造謠，接著才會回到她自己在本次政見會的定調，以及要傳達的國政理念。

另外，蔡英文本來其實也有規劃「3問韓國瑜」，目的要點出韓國瑜長期備受外界質疑與沒有說清楚的，要求正面直球對決，不過她光處理謠言與反擊後，時間便已受限，讓她最終沒能把題目問完。

據了解，蔡英文的「3問韓國瑜」規劃在第二輪發言的最後，首先是針對韓國瑜多次信口開河、歧視性的言行，質問瑪莉亞變英文老師，鳳凰與雞，要求在國人面前講清楚自己的價值觀。

其次第二問，蔡英文則針對韓國瑜模糊且曖昧的兩岸態度，以及對香港議題的明確立場；至於第三問，也是緊扣兩岸關係，質問他在兩岸議題上，多是情緒性言論，但在一味屈服的態度下如何解壓，他一直沒有提出實質且明確態度跟做法。

幕僚表示，韓國瑜在政見會上公開造謠，其實只要會上網Google，每一項指控都可以找到事實真相；言下之意，不只是總統，連同整個公共事務圈，這段時間花了很多力氣跟時間，在處理謠言製造機的大量情緒性謠言。

▲2020總統政見發表會，民進黨蔡英文到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲2020總統政見發表會，蔡英文抵達會場。（圖／記者林敬旻攝）

正因為光是處理謠言，就已疲於奔命，在政見會有限時間裡，讓蔡英文也只能匆匆把理念帶過。根據總統幕僚在本次政見會的定調，有5大主軸，分別為：「國家領導人5條件」、「捍衛主權」、「4項共同認知」、「未來4年國安路線」與「四年6大政績」。

在「國家領導人5條件」中，蔡英文提出：堅定意志、把握機會、治國能力、抗壓性與正義感。她認為，要有堅定意志，推動年金改革、也要把握機會，因應中美貿易戰，化危機為轉機，投資大爆發、股市上萬點。

蔡英文提出治國能力，她幫助台灣從不缺電到能源轉型，推動長照幼托，22年來首度平衡預算；在抗壓性方面，她在對岸施壓下，仍推動夜市券、國旅補助，來台觀光人次1111萬再破新高；最後是必須要有正義感，她推動社會住宅，第一個向原住民族道歉，也持續推動轉型正義。

在第二項主軸「捍衛主權」中，蔡英文提到「亡國感」的來源，就是國民黨對於對岸的步步退讓，對香港議題模糊以對，以及國民黨的不分區名單問題。

蔡英文指出，總統必須確保國家利益，因此國家戰略不能模糊，遇到壓力不能屈服，得到支持也不冒進；因此，她提出「2個強化」，強化民主國家連結合作與強化自我防衛能力。

第三項主軸「4項共同認知」，蔡英文提出包括：要破壞台海現狀的是中國、中國正利用九二共識，正在掏空中華民國、不能以主權交換短期經濟利益、中國全面滲透，分化台灣社會。

接著是「未來4年國安路線」的主軸，蔡英文認為要透過價值連結，以永續、負責、互惠互利的「台灣模式」，加強國際合作，「中國怕台灣團結、怕台灣的民主、怕台灣的強大，要讓台灣更團結、更民主、更壯大」。

最後，由於蔡英文為競選連任者，加上韓國瑜時常掛在嘴邊「苦人與庶民」，因此她向國人報告她對苦人與庶民照顧的「四年6大政績」，一方面亮出成績單，一方面也破解韓國瑜的庶民牌。

蔡英文提出包括：推動公托增班至3000班、推動準公托服務、育兒津貼加倍；290萬張夜市抵用券，小攤商營業額成長20%至30%，補助1萬小店家數位服務系統；1.2萬老舊計程車汰換補助，提升運將競爭力；推動中高齡就業方案，協助中老年養老財務規劃，長照2.0再升級；創業要資金，資金要借貸，借貸要擔保，100萬以下，由政府100%擔保；文創沒人鑑價，造成融資困難，而推動建立鑑價制度，提供融資協助等。

▲▼韓國瑜、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜與蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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