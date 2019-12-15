快訊／陸國務院正式發佈公告：部分美國進口商品「暫不徵收關稅」

▲中美貿易戰近日屢傳佳音。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國務院關稅稅則委員會今（15）日發布公告，為落實中美雙方近日關於經貿問題的磋商結果， 根據相關法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定，對原計劃於12月15日12時01分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收10%、5%關稅，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。

公告也指，除了上述措施外，其他對美摑加徵關稅措施繼續按規定執行，對美國加徵關稅商品排除工作繼續開展。中方希望，與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，促進中美經貿關係穩定發展。

據悉，針對中美貿易談判結果，《央視》14日晚間也發布快訊指出，雙方已經針對中美第一階段經貿協定文本達成一致，協定文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。川普透露，很快就會展開第二階段談判。

中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷近日也指出，「隨著雙方達成第一階段協議，美方已經承諾將取消部分對華擬加徵和已加徵的關稅，並且會加大對大陸輸美產品關稅豁免的力度，推動加徵關稅的趨勢，從上升趨勢轉向下降趨勢，這是個承諾，是肯定的。」

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