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土耳其就要買俄製S-400　外長「反擊美國施壓」：制裁就報復

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▲▼土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）。（圖／路透）

▲土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示，美國制裁會帶來反效果。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其身為北大西洋公約組織（NATO）對東前線，竟大動作和俄羅斯採購S-400防空導彈系統，惹得美國一腳將土耳其踢出F-35生產鏈，並揚言制裁。對此，土國外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示，不論後果為何，土耳其就是要買S-400。

綜合《半島電視台》及土耳其國營媒體《阿納多盧通訊社》報導，14、15日在卡達首都杜哈舉辦的「2019杜哈論壇」（Doha Forum 2019）甫落幕，恰武什奧盧15日出席時表示，「制裁和威脅的話語從來就沒有用，但如果（美國）真的祭出制裁了，土耳其也會採取報復。」

▲▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

▲俄羅斯S-400防空飛彈系統。（圖／路透社）

恰武什奧盧表示，「我們一直非常想要一套防空系統，之前也試過和美國及其他國家採購，但就是沒有下文。這個防空系統對我們來說是必要的。」他也提及土國日前在敘北執行的「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），「美國仍然是我們的盟友，因為川普了解和珍惜我們兩國的關係」，「但我們希望美國能和人民保護部隊（YPG），以及庫德斯坦工人黨（PKK）斷開關係，因為他們威脅了我國安全。」YPG及PKK皆由庫德族人創立，皆為武裝團體，多年來試圖在敘北和土國南部建立屬於自己的國家，因此屢屢遭到國際利用。

土耳其身兼美國最先進的F-35戰機生產鏈一環，以及北約東部前線，對美國早就心生不滿，過去在軍事援助上一直受到美國冷落，戰時多次要了空中支援及保護，得到的卻遠遠不及需要。現在土耳其突然決定讓俄羅斯軍事武器系統，和隨之而來的技術人員等進到國境內，普遍被外界認為是一種「給美國一點顏色瞧瞧」的制衡手段；然而此舉可能有讓俄國伺機竊取美國軍武科技，和北約部署資料的疑慮，立刻引起美國反彈。

▲▼土耳其,敘利亞,庫德族,伊斯蘭國。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其在敘北進行「和平之泉行動」。（圖／達志影像／美聯社）

美國參議院外委會本周稍早表決通過，將一項制裁土耳其的法案交付全院表決，將對土耳其採購S-400，以及最近出兵敘北的軍事行動進行制裁，並試圖施壓和土耳其關係頗好的川普，能夠對土國「硬起來」。不過，2017年針對一系列和俄羅斯有軍事交易往來的國家，簽署制裁的川普政府，到現在都還未同意制裁土耳其。

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