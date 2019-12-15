「不幫別人養人才！」美名校MBA日籍生銳減　日企拒資助：員工都跳槽

▲哈佛大學MBA的日本學生越來越少。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

美國名校修習企管碩士（MBA）的日本學生越來越少，從2009年的104人剩到今年僅59人，幾乎腰斬。因為許多日本企業擔心員工赴美進修後就會辭職跳槽，因此不再願意資助員工讀書。

綜合外媒報導，東京人力資源公司Axiom資料顯示，日本前往美國進修MBA課程的學生越來越少，原因在於日本企業不願資助員工到名校進修，就怕許多員工進修取得學位後，反而跳槽到其他企業工作。

伊袋聰（Ibukuro Satoshi，音譯）就在2018年畢業於哈佛商學院，原本他任職於一間日本大型貿易商社，但畢業後就跳槽至一家美國主要投資集團。伊袋聰說，他欣賞新公司的工作環境，也希望發揮所學，深入參與管理與商業策略的制定。

報導指出，通常日本企業資助員工前往美國研修MBA，費用大約14萬至26萬美元，但員工回國必須工作至一定年限，若提前離職就要返還公司為其支付的學費。不過因為資助的生活費不必歸還，對於跳槽的人來說仍然划算。

因此，越來越多日本企業發現這是「幫別人培養人才」，逐漸減少資助員工赴外國進修，而改為送日本國內的院校培訓，不僅便宜，員工回公司工作的機率也較高。

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