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中美達成首階段貿易協議…預計明年1月初簽署！王毅：對世界是利好消息

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▲▼中美貿易戰。（圖／CFP）

▲僵持許久的中美貿易戰終於迎來曙光。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

僵持許久的中美貿易戰終於迎來曙光，雙方於13日達成第一階段協議，並預計在2020年1月初簽署。為達成協定，美方將履行「分階段取消對中國產品加徵關稅」的承諾；作為回報，中方據信將承諾增加購買美國農產品等。對此，大陸國務委員兼外長王毅回應，中美達成階段性經貿協議，對各國、對世界都是利好消息。

《路透社》報導指出，美國貿易代表署已正式發出聯邦公報（Federal Register），宣布暫停對價值1600億美元的中國商品，徵收15％的關稅，並於15日生效。除此之外，公報還提到，這項關稅將「無限期暫停」。聯邦公報內文也指，美國貿易代表署會繼續掌握雙方談判狀況，如果有必要的話，還是會針對協議內容進行修改。

美國總統川普和中國官方13日分別在推特和記者會上，宣布雙方達成第一階段協議，中國同意採購總額400億美元（約新台幣1.2兆元）的美國農產品，而美對中原定15日開鍘的關稅制裁也已經正式取消。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，若中國誠信以待的話，美方就不會再祭出任何新的制裁。

大陸國務委員兼外長王毅當地時間2019年12月14日在盧布爾雅那同斯洛維尼亞副總理兼外長采拉爾（Miroslav Cerar Jr.）會談後共同會見記者。斯方記者問道，中美就第一階段經貿協定文本達成一致對中歐經貿關係的影響？王毅認為，中國一直不贊成用加徵關稅來解決經貿摩擦，因為貿易戰沒有贏家，中國也反對單方面施壓的做法，因為不符合世貿組織的規則。

▲王毅在伯爾尼和瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同會見記者。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

▲王毅（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

他表示，經過雙方團隊反復溝通折衷，中美終於就第一階段經貿協議達成一致，美方承諾分階段取消加徵關稅，「這一協議旨在解決雙方各自的關切，體現了相互尊重的精神，也是平等協商的結果；這一協定符合中國經濟高品質發展的內在需要，符合中美兩國人民的共同利益，符合國際社會的一致願望，有利於中美經貿關係逐步恢復穩定正常發展，有利於為正在下行的世界經濟注入信心，有利於為全球貿易秩序帶來穩定性。」

王毅同時強調，當前中美關係中還存在不少需要重視和妥善處理的問題，「希望美方同中方相向而行，有效管控分歧，拓展互利合作，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

最後，他說，中美達成階段性經貿協議，不針對、也不影響協力廠商的正當合法權益，反而對各國、對世界都是利好消息，「中美貿易合作將基於WT0規則，中國企業會按照市場化、商業化原則，增加從美國以及各國進口更多有競爭力的產品和服務，中國正在深化改革開放，市場必將不斷擴大，這對美國是機遇，對歐洲、對各國同樣是機遇，中國歷來反對保護主義，主張構建開放型經濟，各國都應為正常貿易投資提供公正和非歧視的環境，我們歡迎各國企業在中國市場上平等競爭，歡迎更多歐洲國家優勢產品進入中國市場。」

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