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國寶大師手繪看板「愛台灣無償」獻小英台南競總！黃偉哲愛犬超萌接客

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▲國寶大師顏振發替蔡英文手繪看版。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲國寶大師顏振發替蔡英文手繪看版。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選剩下28日，蔡英文總統台南競選連任總部14日正式成立。小英台南競總亮點多，有國寶大師顏振發的巨型手繪看版，還有市長黃偉哲的超萌愛犬「黃黑妞」接客，歡迎市民到總部參觀。

長年為台南全美戲院手繪電影海報看板的國寶級大師顏振發，這次親手替蔡英文繪製巨幅競選看板。競總幕僚笑說五天前看到一個阿北默默晃到總部，想說對方看起來很面熟，沒想到居然是國寶級大師，對方表明身分後，說想為小英手繪看版，競總趕緊找來場地讓大師作畫，僅僅花了5天的時間，驚人的藝術作品就這樣完成了。

顏振發日前透露，自己是為了台灣而畫，算是贊助小英的台南競總，因為要是台灣像香港就慘了。國寶大師完成作品後，大方站到看板前，手比3代表力挺「英德配」。蔡英文14日競總成立大會上和賴清德一起在畫作上留下簽名，也特別在致詞時向這位顏振發致謝。

小英台南競總除了有國寶大師的作品，還有「市長愛犬」黃黑妞熱情接客。身穿「制服裙」的黃黑妞今年才六個月，不過，黃黑妞其實有個悲傷的故事，黃黑妞的狗媽媽當初差點命喪狗肉攤販，好在和孩子一起被救出，並被黃偉哲收養。

幕僚分享，黃黑妞平常住在競總，黃偉哲很常來看他，黃黑妞也很聰明，知道黃偉哲是爸爸，一看到黃偉哲現身就緊緊抓著不放。

幕僚介紹，因為黃偉哲很愛小動物，同時也響應愛護動物理念，台南競總是寵物友善空間，非常歡迎市民朋友帶著毛孩子一起來玩。同時，競總也會不定期舉辦送養活動。另外，競總現場還有台南在地咖啡，歡迎市民朋友前來體驗。

▼黃偉哲愛犬黃黑妞。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼黃偉哲愛犬黃黑妞。（圖／記者蔣婕妤攝）

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