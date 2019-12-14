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若陳水扁拚國會助理再失利…朱學恒建議：應徵立院餐廳工讀生！

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▲▼陳水扁口述歷史回憶錄簽書會。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

中選會13日公告審議結果，前總統陳水扁因曾犯貪污罪，不得登記為候選人，確定喪失不分區立委候選人資格，雖然如此，陳水扁仍說，希望大家投給一邊一國行動黨，成立黨團就能成為黨的國會助理。對此，「宅神」朱學恒狠酸，「不知道如果黨團不能成立他會不會去應徵立院餐廳工讀生？創造更生人做吃的再起的傳奇」。

中選會13日審議通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格，其中，不分區立委提名人名單中，唯一不符合規定者，正是一邊一國行動黨所提名的候選人陳水扁，原因是「曾犯貪污罪，經判刑確定」，不得登記為候選人。對此，陳水扁表示，因總統蔡英文不同意、不點頭，所以他的資格就被拿掉，也是很無奈的事情，但他也說，面對困難絕對不會放棄，希望大家能集中選票投給一邊一國行動黨，通過5%門檻就能成立黨團，就能成為一邊一國行動黨的國會助理，扮演強而有力的監督角色。

對於陳水扁立委夢碎，卻不放棄力拚成為一邊一國的國會助理，朱學恒13日透過臉書表示，坦白說阿扁蠻有創意的，並提議「不知道如果黨團不能成立他會不會去應徵立院餐廳工讀生？」創造更生人做吃的再起的傳奇。

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