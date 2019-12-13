「回家辣一下！」民進黨再推募款小物　盼英粉穿「護台戰鬥服」返鄉投票





▲民進黨募款小物。（圖／蔡英文競選辦公室提供，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

距離大選倒數29天，蔡英文總統連任辦公室再推4項募款小物，包含「投票辣！麻辣米粉」、「護台戰鬥服」三件組合，不僅要催返鄉投票，更要催出英粉們的行動力。蔡辦發言人廖泰翔表示，「投票辣！麻辣米粉」辣英粉小物，以「麻辣」口味搭配諧音「麻～我回來辣！」呼籲所有辣台派，人手一包、吃了再上，回到各自的家鄉一起「辣一下」！

目前雖然已推出多樣線上募款小物，但仍有許多民眾希望可以再加碼推出造勢場合小物組，展現團結一心，贏得勝利的氣勢。因此，在選舉倒數階段，推出造勢場合「護台戰鬥服」組合，讓支持者可以從外觀上看見彼此，看見有許多和自己一樣支持台灣的夥伴。

「護台戰鬥服」全套以最百搭的黑色、綠色為基底，包含帽子、T恤、護台腕共三樣裝備，還有「白色護台帽」可選，就是希望支持者們可以「穿上三樣裝備，票投3號總統」，更要牢記「三張選票護台灣」的概念，在明年大選投下總統票、立委票、政黨票，支持民進黨，共同捍衛台灣的民主自由。

另外，因應14日高鐵販售明年1月10日的車票，廖泰翔表示，競選辦公室結合小額捐款及返鄉投票，推出「投票辣！麻辣米粉」辣英粉小物，以「麻辣」口味搭配諧音「麻～我回來辣！」象徵每一位在外縣市討生活的朋友們，在重要的大選之日回家鄉，投下正確的一票。更是呼籲所有辣台派，人手一包、吃了再上，回到各自的家鄉一起「辣一下」！





廖泰翔說，「投票辣！麻辣米粉」只要捐款100元就能獲得一包，而英粉們造勢場合必備的「戰鬥服」組合，捐款金額分別為：帽子500元、衣服500元、護腕200元。12/14（六）起在蔡英文總統連任全國暨台北競選總部捐款；12/21（一）在台灣各縣市競選總部捐款即可獲得。

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