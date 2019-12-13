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台中競選總部成立　韓國瑜批民進黨「3個欺騙」對不起台灣人

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▲12/13韓國瑜台中競總成立造勢大會。（圖／記者白珈陽攝）

▲韓國瑜批評民進黨3個欺騙，執政3年半對不起台灣人。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、白珈陽／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜13日出席台中競選總部成立大會，他批評民進黨3個欺騙，連外國人都擔心台灣未來。他指出，民進黨執政3年半對不起台灣人，2020唯一的武器就是手中的選票，「只要有我在，台灣一定強！」

國民黨提名總統參選人韓國瑜台中市競選總部，13日晚間在烏日區台中國際展覽館舉行成立大會，湧入6千多位民眾到場支持。總部主委台中市長盧秀燕、榮譽主委也是紅黑派大老陳庚金、廖了以、黃仲生，顧問團總團長顏清標以及前台中市長林柏榕、胡志強、立委顏寬恒、江啟臣、及各選區立委參選人都到場。韓國瑜晚間7點半左右進場，受到支持民眾熱烈歡迎，加油聲不斷，韓國瑜也熱情與民眾握手致意。

▲12/13韓國瑜台中競總成立造勢大會。（圖／記者白珈陽攝）

▲韓國瑜上台，與其他參選人及競總幹部向支持者致意。（圖／記者白珈陽攝）

韓國瑜開場白就表示，台中的民眾你們委屈了！這段時間看我們市長盧秀燕，為了台中空汙問題焦頭爛額，一心一意就是希望給大台中及中部地區一口乾淨的空氣。但是讓我們非常遺憾的是，民進黨在這3年半能源政策完全錯誤。中央鼓勵燒媒，讓縣市長為空氣焦頭爛額，還估計要再增加10%以上的煤炭。

韓國瑜說，他住雲林縣，沒事就到彰化、台中、南投、苗栗，那時的空氣真的是甜的。這3年半，中部地區天空長期灰濛濛，所以中部人、台中人一定要有乾淨的空氣。

他也說，民進黨一直在欺騙，公投票選出來，7百多萬支持以核養綠，民進黨卻不支持，就是要讓你繼續汙染。每年有1萬人死於肺腺癌，50%都沒有抽菸習慣，為了一口好空氣，真的辛苦了。他保證，如果當上總統，在安全無虞下來重啟核四，以核養綠，好不好？

他也提到民進黨的3個欺騙，第一，說觀光人次創歷史新高達1100萬，但是台灣飯店、民宿、導遊、農產品、漁產品、伴手禮都悽慘無比。民進黨繼續欺騙。第二，用納稅人的錢養網軍，楊蕙如事件ㄧ爆發，民進黨從上到下全切割，今年受害的第一是賴清德，第二是柯文哲，第三就是韓國瑜。網軍在鍵盤後面扮演上帝的角色，要誰生就生，要誰死就死，養網軍的民進黨政府，讓他下台。

韓國瑜說，過去50天他走遍台灣，接觸到太多的眼睛，每一雙眼睛充滿期待，每一雙手強而有力，尤其是婦女同胞都看不下去。他到嘉義時，一個70歲的婦女跟他下跪，說課綱改成這樣，不知道要怎麼教孫子。他請太太李佳芬到馬來西亞看華僑，僑胞抱著她掉淚，馬來西亞、印尼華僑抱著她說，台灣一天比一天沈淪，台灣的國力一天一天在消耗，他們很難過。

他接著說，各位台中鄉親，連外國人都在擔心台灣未來，民進黨執政3年半對不起台灣人，2020唯一的武器就是手中的選票。台中人要證明有智慧有頭腦，執政的貪汙、腐敗、吃香喝辣，中部幾十年支持民進黨苦哈哈，民進黨笑哈哈，只要有我在，台灣一定強。

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