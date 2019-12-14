玉井縱火7死／台中資深法警請假2小時陪病女　祈求平安卻一家3口同遇惡火亡

▲台南玉井曾嫌縱火釀7死，謝姓法警一家三口命喪火窟，同事驚訝不捨。（圖／記者翁進忠攝）

記者李忠憲／台中報導

台南玉井道場遭縱火造成7死2傷，其中52歲謝姓男子是台中高分院資深法警，帶著妻子與罹癌女兒到現場參加活動留宿，沒想到竟一家人命喪火窟。謝員同事得知後驚訝不捨，認為他10多年在高分院服務期間表現優異盡責，當天請假也只請2小時竟遇悲劇，令人鼻酸。

謝姓男子一家三口命喪台南道場，消息一出，除發現他是台南地院謝姓法官的親弟弟外，他本身也擔任法警，已在台中高分院服務10多年。

記者去電台中高分院，謝員同事說，當時看到新聞不敢置信，最後確認是真的，同事們都十分惋惜，並立刻通報庭長及院長。謝員之前在雲林地院服務，調來這邊後表現積極認真，待人親切，十分優異。他在法庭執勤時，遇到當事人十分激動時，都會主動耐心安撫。

據了解，謝員就讀大學的女兒日前傳出罹患癌症，他花許多心力照顧女兒，13日下午僅請2小時的假，將工作做完後才離開，帶妻女去台南應該是要祈求全家平安，卻遇上憾事，同事都感到不捨。而謝員胞兄是台南地院少年法庭的謝姓庭長，兩人都很有愛心。

台中高分院院長李伯道對此深表遺憾，他表示，已指示同仁盡力關照協助家屬。

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