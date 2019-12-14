國6國姓隧道火燒車　休旅車成火球5人及時逃出！大塞車2公里

記者李忠憲／南投報導

韓姓女子14日開休旅車在親友走國道6號高速公路準備南下高雄，行經國姓一號隧道內時卻發生火燒車，車上5人雖及時逃出，警消也火速到場滅火並實施交管，但休旅車已燒成廢鐵，也造成現場長達2公里的塞車車陣。警方表示，起火原因有待調查釐清。

▲國道6號國姓一號隧道發生火燒車，休旅車燒成廢鐵。（圖／民眾提供）

國道警察局第七大隊14日早上8點多獲報，國道六號高速公路東向19.6公里，也就是國姓一號隧道內發生火燒車，警方立刻通報巡邏車及緩撞車前往，並通報南投縣消防局出動水箱車及救護車前往搶救。

▲▼消防隊到場發現整輛車已起火，準備滅火。（圖／民眾提供）

警消到場發現該輛休旅車以整輛車起火如火球般，立刻拉起水線滅火，所幸車上當時總共5人都及時逃出，無人受傷。警方也在隧道口進行交通管制，只見濃濃黑煙一直從隧道口冒出，十分驚險，而現場也造成塞車，車陣長達2公里。

開車的韓姓女子向警方表示， 當時他們從埔里準備開往高雄，行經隧道時發現車前方疑似冒煙，趕緊將車停下請求援救，不久車就起火燃燒。

警方表示，現場因火勢猛烈，為了用路人行車安全，將國姓一號隧道西行全線封閉，並加派巡邏車於隧道入口處引導車流下國姓交流道。將等火勢撲滅並降溫後，交由南投縣消防局鑑識調查;南投工務段檢視安全無虞後再恢復通車。

國道七大隊大隊長李信義表示，國道火燒車事件多為車輛故障所致，用路人平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應特別加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷液）等，以降低車輛故障機率。

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