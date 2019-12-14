玉井縱火7死／憲兵猛男淪弱雞…佛堂靜養遇惡火殞命！歌手叔叔慟：他來不及跑

記者白珈陽、莊智勝／台南報導

南投玉井佛堂「真理家族前輩堂」14日凌晨發生縱火7死慘劇，其中曾擔任憲兵的高國禎（49歲）當時人在閣樓，逃生不及命喪火窟。叔叔高義泰哀痛地表示，侄子以前是憲兵猛男，是生病後身體狀況差、變成弱雞，才前往真理佛堂調養，孰料竟會無端遭到行為偏差的曾嫌放火燒死，「我看了真的很心疼！」

▲死者高國禎的叔叔高義泰神情哀戚。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，高義泰小有名氣，10歲時就演唱布袋戲歌曲出道，跟著雲州大儒俠劇集一起走紅，是4、5年級生的偶像藝人，當紅時期以俊俏的外型風靡萬千少女，直到80年代末期，高義泰為協助姊姊創立冰品事業，才逐漸淡出演藝圈，轉型成為「雪花冰達人」。

而此次玉井惡火奪走侄子高國禎生命，高義泰現身時神色哀戚，感嘆「他（侄子）以前是憲兵猛男，生病了以後變成弱雞，所以才會到這邊調養，這裡是個很慈悲、非常感恩的地方！」高義泰說，侄子來這邊住了一年多，本來想等身體漸漸好轉再出去找工作，怎麼也料不到竟然會葬身火窟。

▲高義泰痛批，曾嫌就是個叛逆、有暴力傾向的人。（圖／記者林悅翻攝）

「火從樓梯那邊燒上來，他（高國禎）睡在閣樓，來不及跑啊！」高義泰痛批，曾嫌就是個叛逆、有暴力傾向的人，動不動就要打人，「我們跟他沒有交集，真的完全沒有想到他會縱火，他自己不自愛，給他那麼多（機會），我們盡力在包容了！但就像他說的，案要越做越大，這樣才會大尾。請司法看要怎麼去判，這種蓄意殺人，都已經鬧出人命了！」

高義泰哀傷地說，侄子走了，他身為家屬當然很難過、很不捨，但再看看謝姓法警一家3口全殞命，「那個看了真的也很讓人心疼！」

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▼「真理家族前輩堂」凌晨遭縱火，現場焦黑一片。（圖／記者翁進忠攝）