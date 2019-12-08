渣男性侵還趴趴走！少女親友動私刑痛毆　逼他脫衣自打巴掌+下跪

▲男子疑性侵少女，遭親友設局在寒夜中下跪私刑。（圖／取自彰化踢爆網）

記者李忠憲／彰化報導

孟姓男子今年7月涉嫌性侵14歲少女，遭警方送辦，因多次性行為中只有一次是強制性交，其他都是合意，檢方因此未做強制處分。親友氣不過，竟動私刑逼孟男寒夜脫到剩內褲下跪、自己掌嘴還毆打他，逼他坦承性侵少女，影片日前流出，引起網友討論。警方表示，私刑已違法，將依法究辦。

數日前，網路社團及手機軟體LINE群組流傳幾段影片，片中看到一名男子晚間脫到只剩內褲，因為天冷直發抖。錄影方大罵他「會不會太扯？」逼他自己掌嘴，男子最後才說出「我不應該強姦女孩子」、「當時我沒想那麼多」；他想對少女道歉，卻遭錄影接著罵說「人家才幾歲？你又幾歲？」，接著又被逼做伏地挺身等，另外還有他身裹長風衣，下跪遭毆打，並遭逼比YA、比讚手勢拍照，影片長達5分鐘以上，引發網友熱議。

▲▼男子遭逼掌嘴、伏地挺身，還遭毆打。（圖／取自彰化踢爆網）

原來，遭私刑的男子為30歲孟姓男子，今年7月間涉嫌性侵、騷擾一名少女，家屬報警後，因為孟男戶籍在彰化縣，警方也依妨害性自主罪嫌函送彰化地檢署偵辦，但他卻未遭收押，仍在外面趴趴走。家屬氣不過，才會找人動私刑，並將影片流出，要讓孟男難看。

有網友大罵孟男是「人渣」、「垃圾」，但也有人認為，台灣有法律，案件已進入司法階段，私刑就是不對。

彰化地檢署證實，孟男與14歲少女發生多次性關係，只有1次是強制性交，其他都是你情我願。由於孟男非現行犯，坦認犯行，也無逃亡跡象，認定無強制處分必要，11月已偵結，依「對未滿14歲女子為強制性交罪」起訴。

警方表示，動用私刑恐已觸犯《刑法》強制罪或傷害罪，除將約談相關當事人外，也呼籲民眾切勿以身試法。

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