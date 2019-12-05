正妹攜定情戒典當…竟是「蘇聯鑽」氣炸狂譙！閨蜜幫腔：這男友不交也罷

▲正妹拿剛交往男友送的定情鑽戒到當鋪典當，卻發現竟是沒價值的蘇聯鑽。示意圖（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

「鑽石恆久遠！」女人憧憬永恆的愛，男人贈送鑽戒表達愛意外，也展現財力。台中一名正妹3日因缺錢花用，將男友贈送的「鑽戒」帶到當鋪想折現，結果被告知這是沒價值的「蘇聯鑽」。正妹瞬間從天堂掉落地獄，當場氣炸，身旁閨蜜也搭腔「還敢說是價值不斐，這種男友不交也罷！」

據了解，20歲的長髮正妹3日下午找女性閨蜜一起到北區中清路上一家當舖，入內後向櫃台人員表示，最近手頭緊，手上這一只0.5克拉鑽石尾戒想當2萬元周轉。因為是剛認識不久的男朋友所送的，過些時候一定會再贖回。

業者了解後，立刻依流程檢查該只鑽戒，拿起放大鏡進行目測後，直接跟該名正妹說「這不是真鑽，是蘇聯鑽！」正妹一臉驚訝，要求再檢查一次，業者改以測鑽儀檢查，結果還是一樣。

業者還告知，戒台連K金都不是，這鑽戒一文不值，無法典當。「難道連幾百元都不值？」正妹不死心的追問，但業者只能搖頭，並安慰說「再怎樣也是男友心意，當飾品配戴也很好！」

惱羞成怒的正妹當場一直痛譙男友，女性閨蜜也在旁幫腔，「就說這男人不好，當時還說是價值至少5萬元的定情戒，現在在當鋪測出男人本性，這種男友不交也罷！」

當鋪業者表示，坊間鑽石、寶石太多假貨，甚至都還附上證明書，早期不少業者因此受騙上當。現今只要看到有人戴鑽石來典當，第一會用放大鏡目測檢視，第二則是用測鑽儀輔助。提醒民眾，購買鑽石最好找有信譽業者購買，以免當冤大頭。

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