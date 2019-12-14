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逃亡影片曝！他縱火狠奪7命　自首後狂奔3秒慘仆街...路燈下茫然呆坐

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記者陳雕文、陳韻如／台南報導

台南市玉井一貫道道場14日凌晨時分發生火警釀成7死慘劇，21歲的曾姓男子事後打電話向警方自首，坦承縱火。未料，警方趕到現場，他卻拔腿狂奔，過程中一個踉蹌跌倒，隨後呆坐在路燈下被警方制伏，並帶回偵訊。

▲▼台南縱火嫌犯逃跑仆街。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲縱火後打電話報警自首，但見到警方卻拔腿狂奔，最後仆街在路燈下被警方逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

這起事件發生在14日凌晨，曾嫌帶著預先購買的汽油跑到真理佛堂，接著點燃衛生紙縱火，導致火勢瞬間一發不可收拾，裡頭住戶發現失火，嚇得趕緊逃命，但仍有7名住戶逃生不及，命喪火窟。

▲▼台南縱火嫌犯逃跑仆街。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲曾男跌倒後，茫然呆坐在路燈下，警方見狀立刻衝上前將他制伏。（圖／記者陳雕文翻攝）

曾嫌在縱火後撥打電話向警方自首，但隨後見到員警卻又轉身逃跑，而透過監視器畫面可以看到，他在街頭狂奔，不到3秒的時間，便一個踉蹌跌倒在路旁，隨後呆坐在街燈下，而警方見狀也立刻上前將他制伏，並帶回偵訊。

▲玉井警方盤查1名可疑男子，調查是否與縱火案有關。（圖／記者林悅翻攝）

▲曾男跌倒後呆坐在路燈下，警方立刻上前將他制伏逮捕。（圖／記者林悅翻攝）

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