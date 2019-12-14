　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

玉井縱火7死／倖存傷者：爬也要爬出來！　兄弟見火海跳2樓逃生…哥骨折

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼縱火案幸存者曾姓哥哥跳樓逃生腿部骨折，洪男被門燙傷，葬儀社送來冰存遺體的冰櫃 。（圖／記者陳以昇攝）

▲縱火案倖存者曾姓哥哥跳樓逃生腿部骨折 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／台南報導

台南市玉井真理佛堂遭人縱火造成7死悲劇，其中逃出的兄弟檔從2樓跳下，造成哥哥腿部骨折，另一名教友心有餘悸地說「眼前一片火海，濃煙密佈」，只能往後門逃生，過程中還被鋁門燙傷，他指著傷口感嘆說「兄弟姊妹（道親們）死了7個，我這點小傷不用太緊張」。

20歲曾姓男子因不滿被真理佛堂拒絕入住，14日凌晨1時許，持汽油在佛堂大門縱火，造成7死悲劇。住在二樓倖存的一對曾姓兄弟回憶當時狀況，弟弟說「當時聽到一聲巨響推門查看，發現濃煙密佈，趕緊大喊失火」，他緊急叫起隔壁房的哥哥，2人往一樓的樓梯跑，卻因高溫空氣撲面而來無法下樓，轉往二樓窗邊逃生，2兄弟推開門窗，從2樓跳下逃生，過程中弟弟手部遭燙傷，哥哥著地時腿部骨折。

▼倖存者洪男被門燙傷。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼縱火案幸存者曾姓哥哥跳樓逃生腿部骨折，洪男被門燙傷，葬儀社送來冰存遺體的冰櫃 。（圖／記者陳以昇攝）

曾姓兄弟的媽媽難過地說「真的很慘！」，更指稱縱火的曾男根本不是教友，只是轉介來這邊安置，看能不能藉由宗教力量矯正感化他，誰知道他卻到處惹事，住了大約半年多，才將他趕出去。

另一名住在一樓靠近樓梯的洪姓男子說「聽到嘣一聲，推開小窗看，整個外面陷入火海、濃煙」，他當時趕緊往後門跑；先推紗窗爬出後，再打開鋁門跑出屋外，「爬也要爬出來，差幾秒我也會被嗆暈」，期間雙手還被門燙傷起水泡，「兄弟姊妹（道親們）死7個，這點小傷不用太緊張」。

生火了！連我媽都用到發光

▼葬儀社送來冰存遺體的冰櫃 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼縱火案幸存者曾姓哥哥跳樓逃生腿部骨折，洪男被門燙傷，葬儀社送來冰存遺體的冰櫃 。（圖／記者陳以昇攝）

▼台南市玉井區真理佛堂遭縱火，現場幾乎成為灰燼。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼台南市玉井區三埔里一處道場發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，但仍造成6死，1人命危、2人輕傷，1名消防人員救災時左臂受傷送醫，有人為縱火之嫌。（圖／記者翁進忠攝）
 

ET快訊
「撒旦之母」爆炸畫面曝光！警搜出雷管　運往空地引爆
玉井縱火嫌「爸爸是名醫」！每月討1萬生活費…成年後斷金援還想
警高層下格殺令！花13hrs攻堅炸彈客「4大因素」曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

父子到彰化伸港海灘釣魚遇漲潮　眼見父落水…子無力搭救

逃亡影片曝！他縱火狠奪7命　自首後狂奔3秒慘仆街...路燈下茫然呆坐

少年法庭法官謝瑞龍拯救迷途孩子不餘力　縱火案讓他深受打擊

玉井縱火7死／倖存傷者：爬也要爬出來！　兄弟見火海跳2樓逃生…哥骨折

國民黨部炸彈客「身藏1.2kg撒旦之母」+多組雷管！　警運往前鎮區挖坑引爆

玉井縱火7死／火場焦黑「受損嚴重」　南檢：現仍無法相驗遺體

「五星旗」恒春鎮長盧玉棟　搞「全鎮大摸彩」判當選無效　　

教化無效！玉井縱火7死曾嫌11月底才出獄　衛生局10天前曾聯絡

黃金攻堅時間曝！警三度交手　瞄準「撒旦之母」炸彈客猛開槍...下秒拖出逮捕

壞到父母跟他斷絕關係！醫師父不堪需索無度　疑被拒回佛堂縱火釀7死

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

「遠航是雙子座，容易心軟需要溫暖」　盤點張綱維記者會10大金句

父子到彰化伸港海灘釣魚遇漲潮　眼見父落水…子無力搭救

逃亡影片曝！他縱火狠奪7命　自首後狂奔3秒慘仆街...路燈下茫然呆坐

少年法庭法官謝瑞龍拯救迷途孩子不餘力　縱火案讓他深受打擊

玉井縱火7死／倖存傷者：爬也要爬出來！　兄弟見火海跳2樓逃生…哥骨折

國民黨部炸彈客「身藏1.2kg撒旦之母」+多組雷管！　警運往前鎮區挖坑引爆

玉井縱火7死／火場焦黑「受損嚴重」　南檢：現仍無法相驗遺體

「五星旗」恒春鎮長盧玉棟　搞「全鎮大摸彩」判當選無效　　

教化無效！玉井縱火7死曾嫌11月底才出獄　衛生局10天前曾聯絡

黃金攻堅時間曝！警三度交手　瞄準「撒旦之母」炸彈客猛開槍...下秒拖出逮捕

壞到父母跟他斷絕關係！醫師父不堪需索無度　疑被拒回佛堂縱火釀7死

父子到彰化伸港海灘釣魚遇漲潮　眼見父落水…子無力搭救

熊本熊傳遞聖火「不是人類」遭拒　熊本縣政府：用其他方參加　

日本男性票選「女生最讓人反感的20種特徵」　娃娃音、「照騙」都不行

逃亡影片曝！他縱火狠奪7命　自首後狂奔3秒慘仆街...路燈下茫然呆坐

日男穿搭潮爆、賺錢養全家！他問台女想嫁嗎　網曝幻滅真相：認識的都離了

錄影前一天退《大熱門》通告！　吳宗憲變臉斥：肚子不夠餓是不是…「他尷尬臉全被拍」

桃機戶外觀景台登場亮相　蔡英文：最驚豔的台灣印象

失業夫妻每月1.9萬補助苦養7孩「募資求過聖誕節」　遭控酒鬼掀論戰

胡椒餅皮薄餡多！盤點員林必吃10間銅板美食　還有30元香菇肉粥

《延禧》女星拔火罐燒傷「整片皮掉了」！　爬滿密麻巨型水泡：肉都變白色

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

快訊／國民黨部炸彈客投降

快訊／台南玉井凌晨疑縱火案　造成7死3傷　

真理佛堂修業1年！富家子縱火奪7命

潤寅百億詐貸案　竟是川普出手掀風暴

台南爆裂物嫌犯對峙逾12小時　「放下遙控器」警2度駁火射催淚彈

朋友不洗澡飄惡臭！暴躁男2度猛揍害他倒地慘死

道場縱火奪7命！「偏激富家子」起底

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

警匪對峙中！嫌犯母到場用親情攻勢

國民黨部炸彈客「身藏炸彈」嗆：市區我放了

陽明山夜遊　19歲男撞山壁身亡

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

攻堅畫面曝光　警拖出「撒旦之母」炸彈客

更多熱門

相關新聞

玉井縱火7死　檢：仍無法相驗遺體

玉井縱火7死　檢：仍無法相驗遺體

台南玉井三埔里真理佛堂14日凌晨遭縱火，釀成7死2傷慘劇。稍早台南地檢署檢方抵達現場進行勘驗，但由於火場內部焦黑一片，受損相當嚴重，目前遺體仍無法進行初步相驗。

壞到父母跟他斷絕關係！疑被拒回佛堂縱火釀7死

壞到父母跟他斷絕關係！疑被拒回佛堂縱火釀7死

台南玉井縱火7死命案衛生局關懷輔導

台南玉井縱火7死命案衛生局關懷輔導

玉井縱火嫌奪7命　嗆聲：不如多燒幾個

玉井縱火嫌奪7命　嗆聲：不如多燒幾個

縱火嫌爸是名醫　斷金援後還想回佛堂

縱火嫌爸是名醫　斷金援後還想回佛堂

關鍵字：

台南玉井縱火7死

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

炸彈客：讓我老婆來　妻：叫他死一死

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面