玉井縱火7死／倖存傷者：爬也要爬出來！　兄弟見火海跳2樓逃生…哥骨折

▲縱火案倖存者曾姓哥哥跳樓逃生腿部骨折 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／台南報導

台南市玉井真理佛堂遭人縱火造成7死悲劇，其中逃出的兄弟檔從2樓跳下，造成哥哥腿部骨折，另一名教友心有餘悸地說「眼前一片火海，濃煙密佈」，只能往後門逃生，過程中還被鋁門燙傷，他指著傷口感嘆說「兄弟姊妹（道親們）死了7個，我這點小傷不用太緊張」。

20歲曾姓男子因不滿被真理佛堂拒絕入住，14日凌晨1時許，持汽油在佛堂大門縱火，造成7死悲劇。住在二樓倖存的一對曾姓兄弟回憶當時狀況，弟弟說「當時聽到一聲巨響推門查看，發現濃煙密佈，趕緊大喊失火」，他緊急叫起隔壁房的哥哥，2人往一樓的樓梯跑，卻因高溫空氣撲面而來無法下樓，轉往二樓窗邊逃生，2兄弟推開門窗，從2樓跳下逃生，過程中弟弟手部遭燙傷，哥哥著地時腿部骨折。

▼倖存者洪男被門燙傷。（圖／記者陳以昇攝）

曾姓兄弟的媽媽難過地說「真的很慘！」，更指稱縱火的曾男根本不是教友，只是轉介來這邊安置，看能不能藉由宗教力量矯正感化他，誰知道他卻到處惹事，住了大約半年多，才將他趕出去。

另一名住在一樓靠近樓梯的洪姓男子說「聽到嘣一聲，推開小窗看，整個外面陷入火海、濃煙」，他當時趕緊往後門跑；先推紗窗爬出後，再打開鋁門跑出屋外，「爬也要爬出來，差幾秒我也會被嗆暈」，期間雙手還被門燙傷起水泡，「兄弟姊妹（道親們）死7個，這點小傷不用太緊張」。

生火了！連我媽都用到發光

▼葬儀社送來冰存遺體的冰櫃 。（圖／記者陳以昇攝）

▼台南市玉井區真理佛堂遭縱火，現場幾乎成為灰燼。（圖／記者翁進忠攝）



