快用夜市券！陳其邁揪網紅逛夜市狂吃7攤、唱《ICE 你》超樂大喊「再一次！」

記者蔣婕妤／台北報導

200元夜市券你用了嗎？被網友暱稱是「腹院長」的行政院副院長陳其邁這次揪網紅黃小玫一起逛高雄光華夜市，體驗夜市券。陳其邁一進入夜市就連吃七攤，心情大好的他還和黃小玫一起高歌《ICE ICE 你》，唱完還開心喊著要再來一次。

陳其邁和黃小玫一起逛光華夜市，大啖美食。「邁邁的沒有在瘦身日記」再次展開，陳其邁看到美食停不下來，狂吃七攤，每一攤都讓他讚不絕口。黃小玫也對陳其邁出考題，只要答對六道題目就請客，身為高雄在地通，陳其邁輕鬆通過考驗。最後，黃小玫拿出「200元夜市券」大方請客，也推薦大家一起開心吃吃喝喝。

陳其邁透過臉書分享，「看完這個影片，還來得及去夜市買雞排加辣。我和黃小玫到熱情滿滿的高雄光華夜市邊唱跳、邊吃透在地美食囉！有經濟部夜市券在手，只要擔心食量，不用操心荷包。逛的人放心，攤商老闆更開心！」

針對想要領取夜市券的朋友，陳其邁表示，只要你是本國國民，並且參加擴大秋冬國民旅遊的自由行補助、入住有配合補助的旅宿，就可以跟旅宿業者領取200元夜市券。

已經領到夜市券的朋友，陳其邁提醒，也要注意使用限制，夜市券有分北、中、南、東(含離島)等區域，各區拿到的夜市券，只能在該區夜市消費。但在東部區域(含離島)拿到的夜市券不受跨區限制，全台都可使用，全台的夜市券也都能到東部區域的夜市消費。另外夜市券不能換現也不能找零。

陳其邁提到，夜市的主委跟攤商都說，民眾都很踴躍使用夜市券，讓攤商業績多了兩到三成，確實促進在地消費。應大眾要求，政院拍板夜市抵用券從原本的12月底，展延到明年1月底，秋冬國旅補助使用期限同步展延。