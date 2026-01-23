跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

▲桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，18日下午有女信眾供奉吉伊卡哇蜂蜜蛋糕，未料卻遭男子佯裝信眾祭拜後直接偷走。（圖／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，18日下午有女信眾供奉吉伊卡哇蜂蜜蛋糕祭拜祈福，未料才離開沒多久折回時發現，蛋糕竟不翼而飛，女信眾氣急敗壞到附近的派出所報案，還PO臉書揚言「跑了5家才買到的，敢偷我的吉伊卡哇蛋糕，一定吉爆你」。龜山警方21日查獲涉嫌竊盜的吳姓男子到案，吳坦承行竊，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，吳姓男子佯裝香客祭拜後，直接將吉依卡哇蛋糕偷走。（圖／熱心民眾提供）

有網友在通訊軟體Thread上PO文，「2026第一個月還沒過完就發生荒唐事，拜拜的供品放10分鐘直接被幹走….而且不是普通的餅乾，是我找了很多間7-11的一之鄉跟吉依卡哇聯名的蜂蜜蛋糕啊。回放監視器看畫面時無言笑到出來，小偷偷走之前還跟土地公拜了一下，是在拜託不要被警察抓嗎？當下馬上就去隔壁警察局報警，敢偷我的吉依卡哇，我依定要吉爆你….」。據指出，這款蛋糕非常搶手，不但各超商缺貨，即使在官網下訂，也至少要2週後才可能拿得到貨，由此可見網友非常生氣。

▲網路上非常搶手的吉伊卡哇蜂蜜蛋糕，未料卻成為宵小覬覦下手行竊目標。（圖／翻攝自一之鄉官網）

龜山警方指出，18日下午3時許，26歲的女子在龜山區萬壽路一段某處土地公廟，以蛋糕吉伊卡哇圖案，市價約550元為供品祭拜祈福，女子祭拜過程在旁邊燒金紙，但轉身後發現蛋糕不翼而飛，氣得向迴龍派出所報案。

▲桃園市龜山警分局迴龍派出所所長邱啟晉說明吳姓男子行竊過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調閱鄰近監視器查出，經常出入該廟宇香客56歲的吳姓男子涉嫌竊取，吳男平時無業，21日經警方通知到案說明，坦承行竊不諱，並說當下就把蛋糕吃了，警方偵訊後依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦；至於吉伊卡哇蛋糕，則早被吳吃下肚。

龜山警方呼籲，民眾宮廟供桌上擺放供品，均為有主物，任意竊取行為均屬違法，警方持續加強與轄區宮廟聯繫，隨時廣播呼籲香客注意隨身物品，嚴正打擊不法行為，以維護民眾信仰及社會治安。