　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

▲桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，18日下午有女信眾供奉吉伊卡哇蜂蜜蛋糕，未料卻遭男子佯裝信眾祭拜後直接偷走。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，18日下午有女信眾供奉吉伊卡哇蜂蜜蛋糕，未料卻遭男子佯裝信眾祭拜後直接偷走。（圖／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，18日下午有女信眾供奉吉伊卡哇蜂蜜蛋糕祭拜祈福，未料才離開沒多久折回時發現，蛋糕竟不翼而飛，女信眾氣急敗壞到附近的派出所報案，還PO臉書揚言「跑了5家才買到的，敢偷我的吉伊卡哇蛋糕，一定吉爆你」。龜山警方21日查獲涉嫌竊盜的吳姓男子到案，吳坦承行竊，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，吳姓男子佯裝香客祭拜後，直接將吉依卡哇蛋糕偷走。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市龜山區萬壽路一段一處土地公廟，吳姓男子佯裝香客祭拜後，直接將吉依卡哇蛋糕偷走。（圖／熱心民眾提供）

有網友在通訊軟體Thread上PO文，「2026第一個月還沒過完就發生荒唐事，拜拜的供品放10分鐘直接被幹走….而且不是普通的餅乾，是我找了很多間7-11的一之鄉跟吉依卡哇聯名的蜂蜜蛋糕啊。回放監視器看畫面時無言笑到出來，小偷偷走之前還跟土地公拜了一下，是在拜託不要被警察抓嗎？當下馬上就去隔壁警察局報警，敢偷我的吉依卡哇，我依定要吉爆你….」。據指出，這款蛋糕非常搶手，不但各超商缺貨，即使在官網下訂，也至少要2週後才可能拿得到貨，由此可見網友非常生氣。

▲網路上非常搶手的吉伊卡哇蜂蜜蛋糕，未料卻成為宵小覬覦下手行竊目標。（圖／翻攝自一之鄉官網）

▲網路上非常搶手的吉伊卡哇蜂蜜蛋糕，未料卻成為宵小覬覦下手行竊目標。（圖／翻攝自一之鄉官網）

龜山警方指出，18日下午3時許，26歲的女子在龜山區萬壽路一段某處土地公廟，以蛋糕吉伊卡哇圖案，市價約550元為供品祭拜祈福，女子祭拜過程在旁邊燒金紙，但轉身後發現蛋糕不翼而飛，氣得向迴龍派出所報案。

▲桃園市龜山警分局迴龍派出所所長邱啟晉說明吳姓男子行竊過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市龜山警分局迴龍派出所所長邱啟晉說明吳姓男子行竊過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調閱鄰近監視器查出，經常出入該廟宇香客56歲的吳姓男子涉嫌竊取，吳男平時無業，21日經警方通知到案說明，坦承行竊不諱，並說當下就把蛋糕吃了，警方偵訊後依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦；至於吉伊卡哇蛋糕，則早被吳吃下肚。

龜山警方呼籲，民眾宮廟供桌上擺放供品，均為有主物，任意竊取行為均屬違法，警方持續加強與轄區宮廟聯繫，隨時廣播呼籲香客注意隨身物品，嚴正打擊不法行為，以維護民眾信仰及社會治安。

 【更多新聞】

海陸天兵收假不回營！唬爛長官躲6天　慘被通緝下場曝

爆打同居女友顱內出血+骨折昏迷　莽男2天後叫不醒送醫急救險死

老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／霍諾德「徒手攀登台北101」試爬　愛妻緊盯
建中生3天2夜墾丁畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映
快訊／新北嚴重車禍　2人無呼吸心跳
高雄豪宅大樓「頂樓失火」！市府開罰9萬　勒令停工鑑定
戶政員收1114萬　民眾個資被賣了
快訊／台股大漲！　再創收盤新高
快訊／13:41發生地震！震度估達3級
15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避
快訊／新北整台車墜河！　駕駛身亡
賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2串塑膠袋也偷！攤商怒吼：有排班表嗎？　警調閱監視器逮慣竊

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

快訊／載哥哥出門…整台車「翻下河床」半車泡水！新北男送醫不治

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

2串塑膠袋也偷！攤商怒吼：有排班表嗎？　警調閱監視器逮慣竊

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

快訊／載哥哥出門…整台車「翻下河床」半車泡水！新北男送醫不治

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

2串塑膠袋也偷！攤商怒吼：有排班表嗎？　警調閱監視器逮慣竊

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

80萬粉網紅被設局殺害！曾接神祕求救電話　下身赤裸陳屍森林

直擊／心臟漏一拍！霍諾德「徒手攀登台北101」頂強風試爬　愛妻現身鼓勵

任天堂、傑仕登台北電玩展內容搶先看！

愛達女神號首航基隆港　基隆港務分公司、鐵路公司帶老外騎鐵馬

時力提名3人拚竹市議員連任　深耕8年「不當任何人附庸」

西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

建中生控畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

【求老爸心理陰影面積】原以為是親子溫馨時光 說好的洗車怎麼變洗爸爸XD

社會熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

獨／性侵女兒348次！狼父警陳屍家中　法院判決不受理

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

「第一代少年股神」翻車移送！　10歲就會看盤、90年一戰成名

即／超哥打傷Toyz　今繳罰金18萬

快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

賣個資撈千萬　戶政員涉貪送國民法官審理

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

外籍移工殺女友分屍案　無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

醉漢砸毀虎爺還嗆警　警方壓制保護管束

醉漢砸毀虎爺還嗆警　警方壓制保護管束

北市信義區一家土地公廟，在17日下午4時許，傳出一名醉漢竟然跑到廟裡砸毀廟裡擺設以及虎爺，路人見狀立刻報警處理，該名男子見到警察到場行為更加誇張，不斷辱罵警員「X你娘死警察」等語，最後警方依照規定帶回保護管束並通知妻子到場處理。

百年記憶不落幕　富里土地公廟旁種下傳承之樹

百年記憶不落幕　富里土地公廟旁種下傳承之樹

轎車過彎道「撞2次分隔島」　路邊2車衰被波及

轎車過彎道「撞2次分隔島」　路邊2車衰被波及

男拒檢落跑「豬隊員車車」拋錨害他被逮

男拒檢落跑「豬隊員車車」拋錨害他被逮

桃園男情緒失控朝馬路丟東西　遭強制就醫

桃園男情緒失控朝馬路丟東西　遭強制就醫

關鍵字：

土地公廟吉依卡哇蛋糕女信眾無業男龜山警方

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面