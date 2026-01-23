捲「台版地面師案」戶政員賣個資撈千萬　國民法官審貪污案首例

▲新店戶政事務所人員王子誼涉嫌盜賣個資遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦「台版地面師」詐欺1.5億案，查出新店戶政事務所公務員王子誼，涉嫌從2014年起，利用戶政資訊系統查詢民眾個資後，賣給不動產、土地開發業者，總計收賄高達1114萬973元，檢察官王貞元23日依違背職務收賄等罪嫌起訴。王子誼將是首件交由國民法官審理的涉貪公務員。

《國民法官法》從2023年上路時，審理範圍僅有如酒駕致死等，因故意犯罪發生死亡結果的案件，2026年起，審理範圍擴大到最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，民眾有機會獲選參與重大貪污案件審判。

這起公務員貪污案起源於北檢在2024年偵辦詐欺慣犯蔡尚岳，涉嫌勾結律師蔡鴻燊、書記官游立綸與警員、地政士、里長，探詢蒐集往生的獨居老人個資，再以假遺囑、假結婚等方式辦理繼承後轉賣，從2021年起共詐得11筆遺產，其中7間不動產變賣所得1億4925萬餘元，蔡鴻燊等44名被告一審遭判刑25年到8個月不等。

檢調在偵辦蔡尚岳、蔡鴻燊案期間，就發現疑有戶政人員涉嫌協助詐團偷查個資，持續蒐證，發現新店戶政事務所人員王子誼，利用戶政資訊系統，查詢不動產所有人或繼承人個資，以LINE、Signal、Telegram等通訊軟體傳給土地開、建設開發、二胎放貸、土地整合業者。

王子誼因涉嫌《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，從2025年9月遭羈押至今，將移送台北地院國民法官庭決定是否繼續收押，至於涉嫌行賄的16名業者涉案情節，正由檢察官另案偵辦中。